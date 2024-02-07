اغتنموها...!

لقد استأثروا بكل كلمات الإعجاب، وانتزعوا كل آهات الفرح، ورسموا كل علامات الدهشة، وجعلونا نردد كلمة النشامى حتى اختصرت كل الكلمات، إنهم أبناء الأردن، منتخبها الوطني الذي رفع رايتها عالية خفاقة في كل ربوع آسيا، وكل بلدان العرب.

لم يكن الأمر محصوراً في تفوق رياضي رغم روعته، بل امتد ليكون إنجازاً إنسانياً يعلي الهمم ويرفع من شأن الأوطان.

هل تعلم لماذا كانت الفرحة مدهشة لبلوغ نشامى الأردن للمباراة النهائية في كأس آسيا، تعال معي لنتفحص الأمر، بعضه وليس كله:

أولاً: لأنه إنجاز تاريخي، فأي شيء يحدث للمرة الأولى في تاريخ الشعوب، يكون مذاقه سحرياً، يشعرك بأنك تستطيع، فقط عندما تواتيك الفرصة، وتلبيك الظروف.

ثانياً: إنه تحقق من رحم الألم، بعد مخاض ومعاناة ليس فقط أثناء البطولة بل قبلها، لم يرشحك أحد، وأنت القادم من فترة إعداد خسرت فيها بالستة من منتخب اليابان!

ثالثاً: نعم لأنه تحقق لفريق بالكاد نجا من السقوط في الأدوار الأولى، وعندما تأهل للدور الثاني، دور الـ 16، تأهل من بين الفرق التي شفع لها نظام أفضل الثوالث وكان واحداً من بين أربعة صعدوا بنظام استثنائي.

رابعاً: لأنه تحقق على حساب منتخب كوريا الجنوبية المرشح الدائم، وأحد أفضل الفرق الآسيوية على مر التاريخ وأكثرها صعوداً لكأس العالم، ولم يكن الفوز على كوريا بسبب الروح القتالية فحسب، بل لتفوق مشهود في كل فنيات اللعبة وصراعاتها الجماعية والفردية، وبنتيجة هدفين وليس هدف واحد، من خلال مهاجمين مبهرين، أحدهما (يزن) سجل بعد اختراق شجاع بيمينه، والثاني (موسي) وسجل باختراق أكثر شجاعة وبمهارة بيسراه.

خامساً: لأن نشامى الأردن دافعو ببسالة وتنظيم مشهود عن مرماهم في الوقت الأخير من المباراة، وهو الوقت الذي وضعنا فيه أيدينا على قلوبنا، لأنها فترات التفوق الكوري، والذي سجل من خلالها الفوز مرتين بعد أن كان متأخراً، لقد أدرك اللاعبون ذلك فقاوموا بشجاعة وأزالوا الخوف من نفوسنا في تلك الأوقات العصيبة.

سادساً: لأنه كان يقودهم المدرب حسين عموته الذي تحمل سهام النقد القاسية، وقبل التحدي، واستطاع إخراج أفضل ما عند لاعبيه، وهذه وحدها تكفي لكي نشهد له ونؤمن بقدراته.

سابعاً: تذهب نحو جماهير الأردن التي ناصرت وشجعت وهتفت وشدت من الأزر، وكانت المكافأة مدهشة، فكان الفرح الطاغي الذي لم يحدث بهذه الصورة من قبل.

آخر الكلام

هي فترتكم، هي أيام تفوقكم فاغتنموها.

المهمة لم تنتهِ بعد، نعم ما تحقق إنجاز فريد تاريخياً، لكنه يريد أن يكتمل باللقب، فاللقب حكاية أخرى، أنتم بما فعلتموه تستحقونها.