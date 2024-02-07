حكاية أغنية وصل الخلاف حولها إلى القضاء

كثيراً ما تنشب الخلافات بين أركان أغنية ما قبل أو بعد إطلاقها لأسباب مختلفة، فيكون اللجوء إلى القضاء للفصل والحسم هو الخيار الوحيد. من هذه الأغاني قصيدة ((يا مالكاً قلبي)) التي غناها عبد الحليم حافظ سنة 1973 من ألحان الموسيقار محمد الموجي، وكان سبب وصولها إلى ساحات القضاء هو خلاف احتدم بين كاتب كلماتها الأصلي وهو الشاعر المصري أحمد مخيمر من جهة وبين حليم الذي أداها والأمير الشاعر عبدالله الفيصل الذي نسبت القصيدة إليه من جهة أخرى.

واستمر الخلاف لسنوات طويلة إلى أن قال القضاء كلمته سنة 2001 عبر حكم لصالح مخيمر، بعد أن كان كل من مخيمر والموجي وحليم قد رحلوا إلى جوار ربهم في الأعوام 1978، 1995، 1977 على التوالي، بينما رحل الأمير عبدالله الفيصل بعد صدور الحكم بست سنوات.

تقول وقائع القصة، طبقاً للمنشور بالصحافة المصرية، أن مخيمر، وهو شاعر مصري من مواليد محافظة الشرقية سنة 1914، ومن رواد مدرسة أبولو الشعرية، واشتهر بعد نظمه لقصيدة ((وطني وصباي وأحلامي)) الوطنية التي غنتها نجاة الصغيرة بمشاركة المطرب الناشئ عبد الرؤوف إسماعيل في مطلع الخمسينيات، وممن امتهنوا الكتابة في مجلة ((الثقافة)) المصرية بصفة شهرية.

هذا الشاعر أعجب ذات مرة بموشح أندلسي قديم مطلعه ((يا مالكاً قلبي))، ربما كان لشاعر غرناطي مجهول، فأضاف إليه بعض الأبيات الطويلة ونشرها في الخمسينيات تحت عنوان ((أهلي على الدرب)) في ديوانه الموسوم ((الغابة المنسية))، بل قام بتسجيل الموشح باسمه لدى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية سنة 1965. وفوق ذلك أخبر اتحاد الكتاب بالأمر زمن رئاسة الكاتب ثروت أباظة للاتحاد.

كان الموسيقار محمد الموجي، المعروف بعشقه للموشحات القديمة، يبحث في مطلع الستينيات عن كلمات يلحنها للمطربة نجاح سلام، فوجد ضالته في موشح ((يا مالكاً قلبي)) التي غنتها الأخيرة كاملة سنة 1963، لكن الأغنية لم تحقق وقتها نجاحاً كبيراً.

بعد عشر سنوات، وتحديداً قبل حفلة الربيع عام 1973، أراد عبد الحليم حافظ أن يغني موشحاً قديماً، فلجأ إلى صديقه الموجي الذي تذكر أنه لحن ((يا مالكاً قلبي)) لنجاح سلام، واقترح على حليم إعادة غنائه مع بعض التعديلات.







وقتها كان حليم على علاقة قوية بالأمير الشاعر عبدالله الفيصل فطلب منه أن يكتب بعض الكوبليهات، فأقدم على كتابة كوبليه واحد فقط هو ((قل لي إلى أين المسير)) وتوقف عند ذاك. وعليه لم يجد حليم بداً من البحث عن مخيمر والاتصال به من أجل أن يكتب باقي الكوبليهات، وبالفعل التقى الرجلان بوساطة من الشاعر والزجال ((طاهر أبو فاشا))، لكن اجتماعهما لم يثمر عن شيء سوى غضب مخيمر من التلاعب بقصيدته المسجلة باسمه ورفضه للكوبليه الذي كتبه الأمير الفيصل، ومطالبته عبد الحليم بحذفه، وهو ما لم يفعله حليم خوفاً من غضب الأمير.

لاحقاً تدخل الشاعر كامل أمين واستطاع أن يقنع مخيمر بأن يكتب أربع كوبليهات جديدة ويقدمها لحليم، إلا أن حليم وافق على اثنين منها فقط، ثم سارع في عمل البروفات كي تكون الأغنية جاهزة لحفلة الربيع.

في يوم الحفل، حضر مخيمر برفقة أسرته للاستماع إلى الأغنية، فتفاجأ أن حليم يقدمها للجمهور على أنها من كلمات الأمير عبدالله الفيصل، دون أدنى إشارة إلى اسمه، فغضب غضباً شديداً لكنه كتمه. ثم زاد غضبه وحزنه بعد أن صدرت الصحف والمجلات القاهرية الفنية وهي تشيد ببراعة الأغنية وقوة كلمات الأمير وشاعريته الفذة.

لم يجد مخيمر مفراً من الاتصال بحليم والموجي للتنفيس عن غضبه والمطالبة بحقوقه. غير أن كليهما تهربا من مكالماته الهاتفية. وعليه اضطر أن يرفع قضية ضد حليم في المحاكم، وسانده في ذلك كل من ((طاهر أبو فاشا)) و((كامل أمين)) و((ثروت أباظة)) الذين كانوا على علم كامل بوجود ((يا مالكاً قلبي)) منشوراً في ديوان مخيمر المشار إليه.

هنا حاول حليم أن يدفع مبلغاً مالياً لمخيمر من أجل التنازل عن القضية، فرفض مخيمر وطالب بحقه وأن يكتب اسمه على شرائط الكاسيت الصادرة عن شركة صوت الفن المملوكة لحليم بدلاً من اسم الفيصل. ولعل ما وتر الأجواء أكثر وجعل مخيمر يصر على موقفه هو ظهور حليم في لقاء تلفزيوني، ليقول إن هذه القصيدة من تأليف شاعر أندلسي وأنه وجدها مكتوبة في كتاب الأغاني للأصفهاني، وبالتالي فهي ليست ملكاً لأحد.