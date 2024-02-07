نظارة المجانين

تحقق للشركة الرائدة في مجال الهواتف الجوالة والتطبيقات ما أرادت، الطوابير اصطفت أمام أبواب فروعها قبل أن تفتح، وربما قضوا الليل هناك، ينتظرون ساعة الفوز بالمنتج الجديد، ومن شاهد الشخص الأول عندما خرج حاملاً العلبة التي يعتقد الشباب أنها أثمن من الكنوز المدفونة، كان فرحاً، سعيداً، يكاد أن يطير في الهواء وهو يلوح بذلك المنتج الجديد.

وقد تكون الشركة الرائدة تعيش طفرة عظيمة شبيهة بالطفرات التي شهدتها أيام ((جوبز))، ذلك المبتكر والمسوق الراحل، صاحب الأسبقية والقفز بالتقنية الحديثة إلى مراحل متقدمة جعلت من سبقوه يدخلون صفحات أزمان طواها التاريخ، فاختفت أسماء تلو أسماء، كانت حتى نهاية التسعينيات تسيطر على تجارة الهواتف والبرمجيات ومعها كل الأجهزة التي يمكن أن تحمل، أما الذين حاولوا منافسته، فقد اكتفوا بالمراكز الخلفية.

وقد يكون سهم الشركة الرائدة قفز إلى مستويات عالية خلال الأيام الماضية، وقد ينتظر المتفائلون تقارير الربع الأول من العام الحالي، أي بعد نهاية مارس المقبل، فالأرباح تلوح في الأفق، وبوادر مردود المنتج الجديد تبشر بالخير، ولكن هل المنتج يستحق كل ذلك؟

ذلك السؤال يخطر على بال كل من شاهدوا النظارة العجيبة التي أصبحت حديث الشباب، والمطمح ذا الأولوية بالنسبة لهم، ليس بميزته، وليس لإمكاناته، بل لغرابته، وهنا نعود من جديد إلى المقارنة ما بين المنتج الذي ينفع البشرية، والمنتج الذي يضرها، ومن خلال المشاهدات الأولية، أكرر مطلب الأمس، وهو أن يصدر تشريع يحظر وضع تلك النظارات المسماة من قبل الشركة الرائدة في إنتاج الهواتف والحواسيب ((الواقع المعزز)) في الحالات التي تشكل خطراً عليهم وعلى الناس، مثل قيادة السيارات، وأثناء عبور الشوارع، منعاً باتاً لا تساهل فيه، لأنها ستؤدي إلى كوارث!

أما الذين سيجلسون في الحدائق، أو في الحافلات ووسائل النقل الأخرى، فهم سيسيئون إلى أنفسهم عندما يتصرفون كالمجانين!