لو سألت مائة شخص، أو حتى ألف شخص، ليس بينهم كاتب أو رسام أو مسرحي مثلاً، عن روتينهم اليومي، فربما لا تعثر في إجاباتهم على شيء مثير أو يمكن وصفه بخفة الروح أو الطرافة والاختلاف التي تميز إجابات الروائيين والشعراء والرسامين عادة!

إن معظم هؤلاء الذين سألتهم ليسوا سوى أساتذة مدارس أو موظفين صغار أو طلاب جامعات أو سكرتيرات مكاتب صغيرة أو حراس أمن وموظفي بنوك وفنادق إلخ.. إنهم أناس عاديون جداً، لا يضبط سير يومهم سوى الانصياع للروتين والالتزام بساعات الدوام، وإثبات الحضور والانصراف، وبتعليمات السيد رئيس القسم وأوامر السيد مدير المؤسسة أو أي سيد مسؤول، ومن ثم يعودون للبيت ليخضعوا لدورة روتين أخرى وهكذا..!

وبالمقابل، لا يستطيع الروائيون والشعراء والرسامون والموسيقيون أن ينضبطوا كعقارب الساعة، لأن ما ينتجونه لا يخضع لتوقيت محدد ولا لحالة محددة، وإن كان البعض يطالبهم بألا يسيروا خلف أمزجتهم المتذبذبة، أو يستسلموا لها على طول الخط، لأن ذلك يعني أنهم لن ينجزوا ولن ينتجوا ولن يعيشوا، لكن هؤلاء لو فكروا بهذه الطريقة فإنهم قد ينتجون أعمالاً ولوحات وقصائد، لكنها حتماً ستكون خالية من الوهج والروح والألق الذي يحضر في تلقائية اللحظة الإبداعية!

ولو أننا طبقنا معايير الروتين والوظيفة على عباقرة الفن والإبداع لكنا وجهاً لوجه أمام مسار آخر تماماً لمسيرة عباقرة من نوع آخر ربما!

لذلك فحين تسأل روائياً أو شاعراً أو رساماً: كيف هو روتينك اليومي في العمل؟ فإن سؤالك قد يبدو بسيطاً، لكنه بالنسبة له مُربِك حقاً، فلا مكان محدداً ولا وقت ولا أوامر تتسع للإبداع، وهذا يختلف تماماً عن العمل الروتيني الذي يؤدى بتكليف معين من أجل لوازم الحياة، فالكاتب يكتب لنفسه ويكتب أحياناً للعمل وفق شروط والتزامات يكبل بها نفسه، صحيح أنه لا ينجح بالالتزام بها دوماً لكنه يحاول أن يفعل ليعيش!

إننا نتدرب على الكتابة في قاعات الانتظار في المطارات، وفي المقاهي والمطاعم أو على طاولة المطبخ في البيت، وفي سيارة الأجرة وفي الطائرة أو ونحن ننتظر القطار.. لضرورات الالتزام لا أكثر!