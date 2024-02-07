2024 سيئ لـ«بايدن»... سعيد لـ«بوتين»!

3 متغيرات أساسية سوف تؤثر على سلوك دولة روسيا الاتحادية ورئيسها فلاديمير بوتين.

هذه الأحداث هي:

أولاً: خوض الرئيس بوتين معركة تجديد رئاسته بسلاسة دون صراعات حقيقية ووقوف المؤسسات العسكرية الأمنية والرأي العام خلفه في هذه المعركة التي لا يوجد فيها منافس رئاسي على مستوى يهدد مكانة أو مستقبل الرئيس الحالي.

ثانياً: القدرة على تحويل نتائج العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى نتائج سياسية قد تنعكس على مستقبل المفاوضات بين موسكو وكييف.

وعلى الرغم من عدم سقوط كييف في يد الجيش الروسي، إلا أنه أيضاً يمكن القول إن المساعدات الدولية من واشنطن ودول الناتو لأوكرانيا، والعقوبات التي فرضت على موسكو في النهاية لم تؤد، رغم بلوغها ربع تريليون دولار (مالية - عسكرية)، إلى هزيمة الآلة العسكرية الروسية.

لم تؤد هذه الحرب إلى متغلب صريح بمعنى منتصر واضح ومهزوم كامل، إلا أنها لم تحقق هدف إدارة بايدن وهو كسر المكانة الاستراتيجية الروسية في فرض أهداف الأمن القومي الروسي على دول الجوار الأوروبية.

ثالثاً: ينتظر أن تلعب روسيا دوراً هاماً في إعادة تشكيل حركة التوازنات العالمية بالذات بالتعاون مع الصين والهند وتركيا وإيران وكوريا الشمالية والتقارب مع دول إفريقيا النامية، وبالذات ما يعرف بدول الساحل الإفريقي.

ويتوقع أن تلعب روسيا دوراً إيجابياً في اجتماعات مجموعة ((بريكس)) المقبلة في دعم العديد من الدول التي تتمرد على النظام المالي الأمريكي.

روسيا 2024 أكثر استقراراً من الولايات المتحدة 2024 التي تمر بعواصف الانتخابات الرئاسية، وإشكاليات الانقسام في الكونغرس ومجلس النواب وصعوبات ضبط مواقف الصين وإسرائيل وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وأمن البحر الأحمر.

باختصار عام صعب لبايدن وعام أفضل لبوتين.