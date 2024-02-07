السلامة الرقمية واعتذار مارك

في البدء كان الانبهار، ثم توسعت الاستخدامات وتشعبت الغايات، وحالياً مرحلة من مراحل المراجعة وربما قدراً من المحاسبة.

قبل أيام، وقف مؤسس ((فيسبوك))، رئيس ((ميتا)) حالياً مارك زوكربيرغ، هذه الشخصية الأسطورية بمقاييس العصر المادية والثقافية والاجتماعية وما يتصل بها من عوامل سياسية، ليعتذر أمام الكونغرس الأمريكي عما تسببت به منصات التواصل الاجتماعي من أضرار جسيمة أدت إلى وقوع ضحايا.

الضحايا – موضوع الجلسة - هم الشباب والمراهقون الذين تعرضوا لأهوال الاستغلال الجسدي أو النفسي على هذه المنصات، ومنهم من انتهى به الحال إلى الانتحار. لماذا؟

لأن منصات التواصل الاجتماعي مثل ((فيسبوك)) أو ((ميتا)) و((إكس)) (تويتر) و((تيك توك)) و((سناب تشات)) وغيرها لم توفر الحماية اللازمة والتي كانت كفيلة بإنقاذ أولئك الضحايا.

زوكربيرغ اعتذر وقال كلاماً مؤثراً أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الاعتذار في حد ذاته أداة نفسية وإنسانية بالغة التأثير، لا سيما حين يأتي من شخصيات ذات حيثية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وفي العصر الرقمي، تنضم الشخصيات المالكة والمؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى القائمة.

زوكربيرغ قال عبارات موجهة لأسر ضحايا الـ((سوشيال ميديا)) مثل ((آسف لما مررتم به)) و((لا ينبغي أن يمر أحد بما مرت به عائلاتكم)).

وبحسب وكالة أسوسيتد برس في تقريرها عن جلسة الاعتذار، ((ثم عاد (زوكربيرج) إلى وضعية الشركات الكبرى Corporate mode متحدثاً عن استثمارات ((ميتا)) المستمرة في الجهود المبذولة على مستوى صناعة المنصات من أجل حماية الأطفال)).

زوكربيرج ليس شخصية أسطورية فقط بسبب مبتكره الفريد ((فيسبوك))، هذه المنصة التي فتحت أبواب السوشيال ميديا وهيمنتها على حياة سكان الأرض على مصاريعها، وإنما لأنه أيضا ضمن أغنى سكان الأرض، كما أن ((ميتا)) حققت 14 مليار دولار أرباحاً، وهو ما جاء أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، وأيضاً لأن له سجلاً حافلاً من الاعتذارات العلنية.

والتي تأتي غالباً في أعقاب مصائب كبرى أو حوادث فادحة. كما أنها تقوم في الوقت نفسه بدور لا يمكن إنكاره في تهدئة أو تسكين أو تخدير الغضب الشعبي، وهو ما يضمن لهذه المنصات في كل مرة قدراً معقولاً من النجاة.

ولا شك أن زوكربيرج سينجو على الأرجح هذه المرة أيضاً بأقل خسائر ممكنة، على الرغم من فداحة ما قاله له وأقرانه من أصحاب المنصات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من أن أياديهم ((ملطخة بالدماء عبر توفير منتج يقتل الناس، وإن كان قد استهل كلامه بـ((أدرك إنكم لا تقصدون ذلك))!

وبعيداً عن القصد من عدمه، وفي شأن النجاة من المخاطر أو الأضرار الجانبية التي قد تنجم عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شأنها شأن أي سلعة أو ابتكار أو أداة قد تسفر عن حوادث أو أضرار حال سوء الاستخدام، فقد ثبت بالحجة والبرهان أن النجاة الحقيقية تكمن في وعي المستخدم (وذويه حال كان طفلاً)، وفي قواعد التنشئة.

وكذلك استمرارية الحوار الهادئ في الأسرة، وتحديث المعلومات والمعرفة حول التهديدات الرقمية المتطورة بالقدر نفسه الذي تتطور به المنصات والتطبيقات والأدوات.

وهنا ينبغي الإشارة إلى الدور الريادي والاستشرافي الذي تلعبه الإمارات في هذا الشأن بالغ الأهمية والذي يمس جميع العائلات. جهود وخطوات عدة تتخذ على هذا الصعيد.

وأذكر أن مبادرة ((السلامة الرقمية للطفل))، والتي تهدف إلى توعية الأطفال والمراهقين، وكذلك الأهل والمعلمين بالتحديات الكامنة في العوالم الرقمية وسبل مواجهتها لطالما شكلت نموذجاً يحتذى.

المبادرة لا تعتمد فقط على شرح التحديات أو التحذير منها، كما لا تعمد إلى أسلحة المنع والحجب التي عادة يكون لها بدلاً من المخرج الواحد مخارج عدة، بل تقدم وصفة شاملة للنجاة.

تشتمل الوصفة على شرح مبسط لأسس استخدام الإنترنت والمنصات، وكيفية التصرف إزاء الأخطار المحتملة، وتدريب الصغار على الاستخدام الآمن.

سيبقى العالم في ظل العصر الرقمي في صراع بين خير المنصات وشرورها، والبقاء للأكثر وعياً واستعداداً.