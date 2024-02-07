عام جديد للاستدامة

يمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024.

تأكيداً واضحاً بأن نهج الاستدامة وحماية البيئة والمناخ هو نهج ثابت، وعمل مستمر، وتوجه راسخ في فكر ورؤية القيادة السياسية الإماراتية، حفظها الله، كما يجسد هذا الإعلان حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على البناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة، خلال العام الماضي.

والتي تم تتويجها بالتوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، الذي نظمته الإمارات في نهاية العام الماضي، فهذا الاتفاق التاريخي، الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أظهر للعالم كله قدرة الإمارات مرة أخرى على قيادة العالم في مواجهة التحديات المصيرية، التي تواجهه.

وإلى جانب هذا الاتفاق التاريخي تعددت المبادرات والإنجازات التي تحققت، ضمن مبادرة عام الاستدامة خلال العام 2023، وأبرزها هو إطلاق صندوق ((ألتيرا)) للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، فضلاً عن إطلاق ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)).

وتدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، إلى جانب تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من ((مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)) في دبي.

وكان أحد النجاحات المهمة لحملة مبادرة ((عام الاستدامة))، خلال عام 2023، هو دورها في تعزيز الوعي المجتمعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات، والتشجيع على تغيير السلوكيات وإلهام الجميع بأهمية تضافر الجهود الجماعية، من أجل تحقيق مبادئ الاستدامة.

وتم ملاحظة ذلك بوضوح في الكم الكبير من الفعاليات والأنشطة، التي احتفت بقيم ومبادئ الاستدامة والتوعية بمخاطر التغير المناخي، وأهمية الحفاظ على البيئة على مختلف المستويات. إن معركة الوعي هي من أهم المعارك، التي ينبغي خوضها والانتصار فيها من أجل تعزيز مبادئ الاستدامة وحماية البيئة، وهو ما تحقق بصورة كبيرة، خلال العام الماضي.

إن هذه المبادرات والإنجازات، التي تحققت العام الماضي هي استكمال لمسيرة طويلة من الاستدامة، والعمل من أجل حماية البيئة، حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حريصاً على تعزيز نهج الاستدامة في كل المجالات، ولا سيما استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، ومنحته جهات دولية عدة الكثير من الألقاب المجسدة لهذا النهج.

وهذه الرؤية مثل ((رجل البيئة الأول))، و((بطل الأرض))، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة العالمية عرفاناً بجهوده في حماية البيئة وتنميتها، والحفاظ عليها وصونها للأجيال القادمة.

واستكمالاً لهذا النهج والتوجه عملت القيادة الإماراتية الرشيدة على تعزيز مبادئ الاستدامة في مختلف المجالات، ليس فقط داخل الإمارات، بل امتدت هذه الجهود عبر العالم كله، وخلال العام الجديد 2024 ستستكمل دولة الإمارات جهودها، لتعزيز الاستدامة والعمل المناخي بروح جديدة، وعزيمة أكبر، وبمبادرات جديدة ومبتكرة، والهدف دائماً وأبداً هو رفاهية الإنسان الإماراتي، وحماية حق الأجيال المقبلة في بيئة نظيفة وموارد مستدامة.