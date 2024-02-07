محمد بن راشد.. التفكير خارج المألوف

تشهد المسيرة العملية الطويلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأنه قائد من طراز استثنائي، وأنه رجل المهمات الصعبة وصانع التميز من قلب المستحيل، وليس هذا الحديث مجرد كلام نظري، بل هو نابع من قلب التجربة والإنجاز بحيث إن الشواهد الدالة على ذلك مما يستعصي على الحصر.

لا بل إن مسيرة مدينة دبي على وجه الخصوص التي رسخت هويتها الحضارية ومكانتها العالمية هي تجسيد للصراع بين حركة التحدي والاستجابة، التي هي إحدى نظريات التفسير الحديث للتاريخ الإنساني الذي يقوم في جوهره على الصراع بين الإرادة الإنسانية والتحديات الحقيقية التي هي الطبيعة الواقعية للحياة بحيث تركت هذه المعادلة أثراً عميقاً في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونمط تفكيره إلى الدرجة التي يقول فيها: ((إن الحياة لا قيمة لها إذا كانت خالية من التحديات)).

ولأن طبيعة التحديات نسبية، فإنها تواجه بما يكافئها من العمل والإنجاز، وكلما زادت المخاطر والتحديات زادت حدّة المواجهة وطبيعتها وتكلفتها، ولا يختلف اثنان على أن جائحة كورونا ((كوفيد 19)) كانت هي التحدي الأكبر الذي واجه البشرية على ظهر هذا الكوكب في الربع الأول من هذا القرن، وأحدث زلزالاً عميقاً في قشرة الحياة وباطنها بسبب ما نجم عنها من المخاطر والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تركت آثارها العميقة على مجمل الاقتصادات العالمية في الدول الكبرى والنامية على حدّ سواء.

في هذا السياق المحتدم من مسيرة الحياة في وطننا الحبيب، وفي مدينة دبي على وجه الخصوص، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أعلن قبل جائحة كورونا أن دبي يجب أن تصل بتجارتها الخارجية غير النفطية لتريليوني درهم بحلول عام 2025.

لكن فادحة ((كورونا)) قلبت الأمور رأساً على عقب على المستوى العالمي، وأطاحت بجميع الخطط التنموية بسب فداحة الخسائر الاقتصادية وضخامة الإجراءات المتبعة لتحقيق شروط السلامة وتعطل حركة الملاحة الجوية والركود الاقتصادي العظيم الذي لم يشهد له القرن مثيلاً، مما دفع بخبراء الاقتصاد ومستشاري صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى القول باستحالة تحقيق هذا الهدف المنشود.

لكن سموه وبما ورثه من خبرة طويلة في مواجهة التحديات كان له رأي آخر أفصح عنه في تدوينة رائعة المحتوى نشرها على حسابه في ((إكس)) تبدد كل هذه المخاوف وتؤكد حصول المقصود والوصول إلى الهدف المنشود حيث قال:

((في 2020 وقبل أزمة كوفيد، أعلنّا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025، ثم جاءت أزمة كوفيد، فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية)).

ففي هذا الجزء من التدوينة يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لدبي للارتقاء بحجم التجارة الخارجية واستحداث نوافذ اقتصادية غير نفطية مما يعني تنويع مصادر الدخل على المعهود من سياسة دبي الراسخة في عدم الاعتماد على سلعة واحدة لإدارة عجلة الحياة فيها.

وهو واحد من استراتيجياتها القوية منذ تأسيسها، لكن مجيء كارثة كوفيد وضع هذا الهدف في قلب التحديات، ودفع الخبراء إلى الجزم بعدم القدرة على تحقيق هذا الهدف الكبير في سياسة دبي الاقتصادية بسبب الشلل الذي أصاب حركة التجارة العالمية، لا سيمّا أن دبي هي وجهة عالمية وتعتمد في اقتصادها على هذا البعد الجذري في نشأتها وامتدادها وتطورها، فأصبح من المستحيل تحقيق هذا الهدف الصعب المنال.

لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يواجه هذه المخاوف بشجاعته المعهودة المستمدة من خبرته الطويلة فيقول: ((علّمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيّرنا وسهّلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين، واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمد الله وتوفيقه)).

ليضاف هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير إلى سجل الإنجازات الكبرى التي حققتها دبي وعلى جميع المستويات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والذي يتمتع بقدرة فائقة على اتخاذ القرار وتغيير سلسلة الإجراءات في سبيل تحقيق الهدف المنشود بسبب المرونة الملحوظة في إدارة الدولة وعدم التصلب في منطقة واحدة، لتكون النتيجة بالتالي هي تحقيق هذا الهدف الكبير في ظلال أسوأ أزمة عالمية عصفت بالعالم، وأدت إلى خلخلة الاقتصاد وزعزعة أسس الاستقرار وإعاقة حركة النمو.

، لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي صقلته التجارب، وأحكمت عوده الأيام ورافق كبار القادة الشجعان في شبابه ظل ذلك القائد الذي لا ينحني للظروف، وهو الرجل الذي يجمع على نحو فريد بين القول والفعل لتظل مسيرته المظفرة في البناء والإعمار مصدر فخر وإلهام لجميع الأجيال تستقي منها عمق البصيرة وقوة الإرادة، وتستلهم منها أروع الدروس في مواجهة التحديات وترويض الظروف والأحوال مردّدة معه عبارته الثمينة التي ختم بها هذه التدوينة البديعة حين قال: ((في دبي نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول)).