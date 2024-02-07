نتانياهو يأمر الجيش بالتحضير للهجوم على رفح

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، شروط حركة ((حماس)) بشأن اتفاق وقف النار والتبادل، وأمر الجيش بالتحضير لهجوم بري على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، الأمر الذي حذرت الأمم المتحدة، ودول عدة من تداعيات حدوثه في ظل وجود أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني في رفح.

وفي خطاب متلفز، رأى نتانياهو أن الرضوخ لمطالب ((حماس))، ((سيؤدي إلى مجزرة أخرى))، وأن الانتصار عليها هو ((مسألة أشهر))، وذلك تزامناً مع وجود وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب لبحث اتفاق حول الهدنة.

وقال نتانياهو: ((إن الجنود يقاتلون حالياً في خان يونس، معقل ((حماس)) الأساسي. أمرنا قوات الدفاع الإسرائيلية بتحضير عملية في رفح، وكذلك في مخيمين (للنازحين)، آخر المعاقل المتبقية لـ((حماس)))).

وأضاف: ((إن النصر في متناول اليد. هذا الأمر لا يمكن قياسه بأعوام وعقود، إنه مسألة أشهر)).

مركز ثقل

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مجدداً، إن الجيش يخطط لتوسيع عملياته العسكرية، وسيصل إلى الأماكن التي لم يحارب فيها، خصوصاً في مركز الثقل الأخير.. رفح.

بينما تزداد المخاوف، منذ عدة أيام، من هجوم إسرائيلي بري في رفح، التي تضيق حالياً بغالبية سكان القطاع الفلسطيني المدمر، بعدما اضطروا إلى النزوح جنوباً، هرباً من المعارك المستمرة منذ 7 أكتوبر.

فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تداعيات إقليمية لا تحصى لأي هجوم بري محتمل على رفح. وقال غوتيريش، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ((إن عملاً كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلاً كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى)).

وحذّر غوتيريش من أن العالم يدخل ((حقبة الفوضى)). وأشار إلى أن انقسامات غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي جعلته في حالة شلل. وإذ أكد وجود ((حكومات تتجاهل مبادئ التعددية وتقوضها من دون مساءلة))، قال إن المجلس ((وصل إلى طريق مسدود نتيجة الانقسامات الجيوسياسية)). وأضاف ((هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس، لكنها الأسوأ. الخلل الحالي أعمق وأخطر)).

موقف أمريكي

في الغضون، نقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، قوله: ((إن الولايات المتحدة تؤكد بشكل عام ضرورة أن تتخذ إسرائيل كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين خلال عملياتها)).

وذكرت مصادر لـ((سكاي نيوز عربية))، أن ((الوسيط القطري نقل لـ((حماس)) تهديداً إسرائيلياً، بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح)). وذكرت صحيفة ((إسرائيل هيوم))، أن تل أبيب تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة، لكنها قالت، نقلاً عن مصادر، إن مثل هذه الخطوة لن تتم قبل مارس المقبل.

قلق مصري

وتخشى مصر من أن تؤدي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء المصرية. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن القاهرة وجهت مؤخراً رسائل قوية لتل أبيب مفادها بأن مرور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر.

وأثارت تلك الأنباء قلقاً مصرياً، إذ نفى مسؤول مصري ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية عن مباحثات بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

قصف مستمر

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 27708 قتلى، و67147 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 123 شخصاً لقوا حتفهم و169 أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

في المقابل، ارتفع عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، إلى 564 قتيلاً بين ضابط وجندي، وفق البيانات الإسرائيلية، حيث أعلن، أمس، مقتل جندي، وقبله، مقتل ضابط برتبة رائد.

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