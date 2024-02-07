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مرضى السرطان في غزة محرومون من العلاج

2/7/2024 7:24:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت منظمة ((آكشن إيد)) الدولية، أمس، إن 10 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة محرومون من الحصول على الأدوية والعلاج، في ظل استمرار القصف ونفاد الإمدادات الطبية، ووصول النظام الصحي إلى حافة الانهيار.

وأشارت المنظمة، في بيان صحافي أمس، إلى أن المستشفى الوحيد في غزة المتخصص في علاج مرضى السرطان، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، توقف عن العمل منذ الأول من نوفمبر بعد نفاد الوقود وتعرضه للغارات جوية.

ولفتت إلى أن أكثر من نصف مستشفيات غزة اضطرت للإغلاق، في حين أن المستشفيات الـ14 التي لا تزال قادرة على العمل جزئياً تعمل بأكثر من 200% من طاقتها، وتعاني نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والوقود والمياه والطعام.

هذا الواقع كان له آثار كبيرة على مرضى السرطان. واشارت المنظمة إلى أنه بعد استهداف المستشفى التركي انتقل الأطباء إلى مستشفى النجار، وهو مركز طبي صغير يعاني نقصاً في العلاج والمعدات.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة. وقال المتحدث باسم الوزارة د.أشرف القدرة، عبر ((فيسبوك)): ((استطعنا تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة، لكننا بحاجة لإمدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب)).

وأشار إلى أن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم.

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