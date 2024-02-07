نداء أممي لجمع 4.1 مليارات دولار لتلبية احتياجات السودان

حثت الأمم المتحدة، أمس، الدول على عدم نسيان المدنيين الذين يئنون تحت وطأة الحرب في السودان، وأطلقت نداء لجمع 4.1 مليارات دولار خلال 2024، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين في البلاد، وأولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة.

حيث إنه بعد مرور 10 أشهر على اندلاع الحرب، أصبح 25 مليون شخص (أي نصف سكان السودان)، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وفر أكثر من 1.5 مليون شخص عبر حدود السودان إلى تشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، ومصر، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتدعو خطة الاستجابة في السودان، التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ((أوتشا)) للعام الجاري، إلى توفير 2.7 مليار دولار، للوصول إلى 14.7 مليون شخص، إذ تحتاج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 1.4 مليار دولار، لمساعدة 2.7 مليون شخص لجأوا إلى 5 دول مجاورة للسودان.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن سخاء المانحين سيساعد في توفير الغذاء، والمأوى، والتعليم للأطفال، والخدمات الأساسية، ورعاية الناجين.

وأضاف: ((لقد حرمت عشرة أشهر من النزاع السكان في السودان من كل شيء تقريباً، الأمن، والمأوى، وسُبل العيش))، منوهاً بأنه ((لم يتم تمويل سوى نصف نداء العام الماضي، ويتعين علينا هذا العام تقديم المزيد، وبإلحاح أكبر))، لسد الاحتياجات الإنسانية داخل السودان.

وتابع غريفيث، من مقر المنظمة الدولية في جنيف، ((لا يزال المجتمع الدولي ينسى السودان))، وأكمل: ((هناك نوع معين من القسوة فيما يتعلق بعالم العمل الإنساني، وهو التنافس في المعاناة، والتنافس بين المناطق: أعاني أكثر منك لذا أحتاج للحصول على المزيد من الاهتمام والمزيد من المال)).

فيما دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى دعم النازحين داخل السودان واللاجئين خارج البلاد لإعادة بناء حياتهم. وقال في بيان: ((لقد التقيت للتو بعائلات نازحة في إثيوبيا، وداخل السودان.. لقد فقدوا الكثير)). وأضاف ((أطلب بإلحاح من المجتمع الدولي زيادة دعمه للشعب السوداني، فهو بحاجة ماسة إلى المساعدة، ويحتاج إليها الآن)).

جدير بالذكر أن اتساع نطاق القتال في السودان، بما في ذلك في ولاية الجزيرة، التي تمثل سلة الخبز في البلاد، أدى إلى خلق أكبر أزمة نزوح في العالم، وتفشي الجوع، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع استمرار الأعمال العدائية المكثفة في تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وغيرها من البنية المدنية التحتية الحيوية في السودان.

وخروج ثلاثة أرباع المرافق الصحية في الولايات المتضررة عن العمل، وانتشار الكوليرا، والحصبة، والملاريا، مع افتقار ثلثي السكان إلى الرعاية الصحية، وخروج 19 مليون طفل من المدارس.

وفي دارفور (غرب)، يموت طفل كل ساعتين في مخيم ((زمزم)) للنازحين، الأكبر والأقدم في البلاد، يؤوي 300 ألف إلى 500 ألف شخص، بحسب التقديرات، وفق ما ذكرت منظمة ((أطباء بلا حدود))، الأسبوع الجاري.

في الغضون، أعلنت الأمم المتحدة، أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال غريفيث لصحافيين: ((خلال الأسبوعين الماضيين، أجريت اتصالات مع القائدين العسكريين، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وخصمه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، للوفاء بالتزامهما بشأن إيصال المساعدات)).

ونوّه غريفيث بأنه تمت دعوة البرهان و((حميدتي)) لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان، لبحث إيصال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يحتاج نصفهم تقريباً للمساعدة.

وأكد أن ((كلاً منهما قال نعم، وأعرب عن سعادته بالحضور))، مضيفاً: ((لكنني أنتظر تأكيد موعد ومكان الاجتماع))، لافتاً إلى أن الطرفين اقترحا القدوم إلى سويسرا.

وألمح غريفيث إلى أن ما يشغله ليس مكان الاجتماع، لكن أن يناقش الطرفان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، معرباً عن أمله في أن يتم هذا الاجتماع حضورياً، وعن استعداده لتنظيم أول اتصال افتراضي، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

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