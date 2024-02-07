واشنطن تؤكد مواصلة الدعم العسكري لكييف

أكدت واشنطن مواصلة الدعم والمساعدة العسكرية لكييف، في وقت اعتبر حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) أن موافقة الكونغرس الأمريكي على مواصلة دعم أوكرانيا هو ((أمر أساسي)).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، داخل مقر ((الناتو)) في بروكسل، أمس، جمع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ينس ستولتنبرغ. وقال ساليفان إن الولايات المتحدة ((تستطيع.. وستواصل)) تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

وأضاف: ((لا بديل من التزام الولايات المتحدة بتقديم مستوى من الموارد يتيح لأوكرانيا أن تمتلك المدفعية وأنظمة دفاع جوي وقدرات أخرى تحتاج إليها)). ورداً على سؤال عن مستوى المساعدة العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، قال ساليفان إن ((الصورة العامة لتقاسم العبء، ولمساهمات الحلفاء بالنسبة إلى أوكرانيا تبدو في وضع سليم)).

وأضاف: ((قدمت الولايات المتحدة مساهمة كبيرة خلال العامين الأخيرين، مع العديد من الشركاء الأوروبيين، الذين قاموا بالأمر نفسه. إن الدعم الشامل لأوروبا، بما في ذلك على صعيد الدفاع، كان صلباً، وتجاوز المتوقع في بداية العملية. من المؤكد أن هناك فوارق بين الدول. ولا أريد الحديث هنا عن دولة محددة)).

بينما أكد ستولتنبرغ أنه من المهم أن يوافق الكونغرس الأمريكي على الدعم المستمر لكييف في المستقبل القريب. وقال: إن ((توافق الكونغرس الأمريكي على مواصلة دعم أوكرانيا في مستقبل قريب هو أمر مهم وأساسي)).

وتابع ستولتنبرغ أن دعم كييف ((ليس عملاً خيرياً، بل يتصل بأمننا))، مفيداً بأن ((انتصاراً روسياً سيضعفنا، ولن يشجع موسكو فحسب، بل أيضاً الصين، وإيران، وكوريا الشمالية)).

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