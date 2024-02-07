«نيوتن غزة» يضيء خيمة عائلته النازحة

أضاء الفتى الفلسطيني حسام العطار الخيمة، التي يقيم فيها مع عائلته، بعدما نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، مستخدماً مروحتين وجدهما في سوق للخردة، وربطهما ببعض الأسلاك.

وتقديراً لبراعته أطلق عليه المقيمون في المخيم لقب ((نيوتن غزة)). وقال العطار صاحب الخمسة عشر عاماً والهيئة، التي قد تبدو أصغر من ذلك ((لقبوني بنيوتن غزة بسبب الشبه بيني وبين نيوتن، الذي سقطت عليه تفاحة بينما كان جالساً تحت شجرة تفاح، واكتشف الجاذبية. وفي ظل الظلام، الذي نعيش فيه والمأساة والصواريخ، التي تسقط علينا اخترعت هذا الضوء)).

يرتبط العالم الإنجليزي إسحق نيوتن، الذي حقق إنجازات هائلة في الفيزياء والرياضيات والفلك في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، في الخيال الشعبي بقصة التفاحة، لكن التفاح وسواه من الفواكه باتت حاجات مفقودة في غزة.

ويتكدس حالياً أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح بجنوب القطاع بجوار السياج الحدودي مع مصر.

ونصبت عائلة العطار خيمتها بجانب منزل من طابق واحد، ما مكن الصبي من الصعود إلى سطح المنزل، وتركيب مروحتين فوق بعضهما، لتعملا كتوربيني رياح صغيرين قادرين على شحن البطاريات.

وأوصل حسام المروحتين بأسلاك مررها عبر المنزل، واستخدم أزراراً ومصابيح وقطعة رقيقة من الخشب، تمتد إلى داخل الخيمة لتركيب نظام إضاءة لعائلته.

فشل العطار في أول محاولتين، واستغرق الأمر بعض الوقت لتركيب النظام، وتمكن من تشغيله في المحاولة الثالثة، وقال: ((صرت أطور فيها شوي شوي، حتى تمكنت من مد الأسلاك والمفاتيح عبر الغرفة إلى الخيمة التي نعيش فيها، لتضيء الخيمة)). وتابع ((كنت مبسوط كتير إني خففت معاناة عائلتي وأمي وأبي المريض وأطفال أخي الصغار. خففت كتير من المعاناة والأزمة التي نعيش فيها في الحرب)).

ووسط حالة اليأس لا يزال العطار متمسكاً بأحلامه وطموحاته.

وقال ((مبسوط كتير إن أهل المخيم يلقبوني بنيوتن غزة، لأنني آمل أن أحقق حلمي بأن أكون عالماً مثل نيوتن، وأن ابتكر اختراعاً لن يفيد سكان قطاع غزة فقط، بل دول العالم كله)).

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