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مقتل مدني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

2/7/2024 7:24:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتصاعد يوماً بعد يوم حدة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية التي تشهد منذ الثامن من أكتوبر تبادلاً يومياً للقصف، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

وقتل أمس مدني وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي على بلدة الخيام في جنوب لبنان، التي تعرضت لسلسلة غارات، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية).

وأظهرت الصور أربع سحب دخان تتصاعد من أطراف البلدة ووسطها في الوقت ذاته. ووفقاً للوكالة الرسمية فإن مدنيين أصيبا ولقي الثالث حتفه في الغارة بنيران مسيّرة استهدفت أحد المنازل في البلدة. ومنذ بدء التصعيد، قتل 226 شخصاً في لبنان، بينهم 166 عنصراً من حزب الله، و26 مدنياً، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.

قصف متبادل

وتعرّضت، أمس، بلدات عدة كذلك لضربات إسرائيلية، استهدفت إحداها محطة لضخ المياه في سهل الوزاني، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي ((يحلق فوق القليعة وبرج الملوك مطلقاً القنابل الحرارية)).

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر أمس غارتين على بلدتي ((حولا)) و((بني حيان)) بجنوب لبنان.

وأعلن حزب الله بالمقابل استهداف موقع وأجهزة مراقبة إسرائيلية، كما أعلن استهداف موقع ((زبدين)) الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية.

تحركات دبلوماسية

ويزور في الفترة الأخيرة مسؤولون غربيون لبنان، آخرهم الثلاثاء وزير خارجية فرنسا ستيفان سيغورنيه، يحضون على ضبط النفس وتجنّب حصول تصعيد إضافي، والدفع باتجاه إيجاد حلول دبلوماسية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حذر، الاثنين، من أن ((الوقت ينفد)) للتوصل إلى حل دبلوماسي في جنوب لبنان، وأن ((إسرائيل ستتحرك عسكرياً لإعادة)) سكان المنطقة الشمالية. وقال مصدر مقرّب من سيغورنيه إنه جاء إلى بيروت، بعد جولة في المنطقة شملت إسرائيل، ((حاملاً مبادرات دبلوماسية لتجنّب التصعيد)) بين البلدين.

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