«مقابلة بوتين» تغضب الغرب ضد تاكر كارلسون

يواجه الإعلامي والمحلل الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، موجة عارمة من الغضب في الأوساط الصحافية الغربية، ليس فقط بسبب إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنما بسبب ما قال إنها ((الفرصة النادرة))، وأزعج الكثير من الإعلاميين في الغرب.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر سفر على كارلسون، بسبب ((مقابلة بوتين))، فيما وصف عضو البرلمان الأوروبي، غي فيرهوفشتات، بوتين بأنه ((مجرم حرب))، وأن ((الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كل من يساعده)).

وأوضح عضو البرلمان الأوروبي، أورماس بايت: ((يتعلق هذا في المقام الأول بحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي)).

البث اليوم

وأكد كارلسون، المحلل والمذيع السابق في ((فوكس نيوز))، ليلة الثلاثاء، على نيته إجراء مقابلة مع بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وأعلن لاحقاً أنه أجرى المقابلة، وسيتم بثها اليوم.

وفي فيديو حصل على أكثر من 60 مليون مشاهدة حتى صباح أمس، قال كارلسون إنه يجري مقابلة مع بوتين ((لأن هذا واجبنا، نحن في مجال الصحافة، واجبنا هو إطلاع الناس)).

الخطاب الطويل لكارلسون، هاجم الإعلام الغربي، واتهمه بأنه لم يبذل جهداً لسماع مواقف بوتين، وقال إنه: ((في حين أن وسائل الإعلام الغربية أجرت العديد من المقابلات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يهتم صحافي غربي واحد بمقابلة رئيس البلد الآخر المتورط في هذا الصراع، فلاديمير بوتين))، مضيفاً إن معظم الأمريكيين ليس لديهم أي فكرة عن سبب قتال بوتين في أوكرانيا أو ما هي أهدافه الآن.

واحتجت المراسلة الدولية الشهيرة في قناة ((سي إن إن)) الأمريكية، كريستيان أمانبور، متسائلة: هل يعتقد تاكر حقاً أننا كصحافيين لم نحاول إجراء مقابلة مع بوتين كل يوم، منذ بدء حربه في أوكرانيا؟.

وقالت: ((هذا أمر سخيف، سنواصل طلب إجراء مقابلة، كما فعلنا لسنوات)).

وقال الصحافي في ((بي بي سي))، ستيفن روزنبرغ، إنه أرسل طلبات عدة، وأضاف ((الجواب دائماً هو لا)).

الإعلام يطلب

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المقابلة تمت بالفعل، لكنه لم يوضح متى سيتم بثها. وأعلنت الرئاسة الروسية، تلقي طلبات من وسائل إعلام غربية عدة لإجراء مقابلات مع بوتين، وذلك رداً على تصريحات كارلسون، الذي تباهى بأنه الوحيد، الذي طلب التحدث إلى بوتين، بحسب ((فرانس برس)).

ورد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على سؤال بشأن هذه التصريحات، وقال ((نتلقى طلبات كثيرة لإجراء مقابلات مع الرئيس بوتين))، لكن وسائل الإعلام الغربية لا تحاول ((أن تبدو موضوعية على الأقل، وتتبنى موقفاً متحيزاً جداً)). ورأى أن كارلسون يتبنى ((موقفاً يتناقض مع موقف وسائل الإعلام التقليدية الناطقة بالإنجليزية)).

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