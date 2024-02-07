الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في إسطنبول

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على من كان وراء هذا العمل الإرهابي، وللإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة التركية، والشعب التركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، نقلاً عن تصريحات رسمية منسوبة لـ((الداخلية التركية))، أطلق إرهابيان من تنظيم ((دي هي كا بي جي)) اليساري المتطرف، أول من أمس، النار أمام مبنى قصر العدل في إسطنبول، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر شرطة، و3 مدنيين، قبل تمكن قوات الأمن قتل أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على الآخر مصاباً.

كما أفاد مراسل وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، من أرض الحدث، بأنه تم إطلاق نار من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر ((تشاغلايان)) العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

على إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف. في الغضون، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستواصل بحزم كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها دون التفرقة بينها.

وهنأ أردوغان قوات الأمن التي نجحت في منع الهجوم الغادر بفضل تدخلهم بالوقت المناسب. وقال: تمكنت عناصر الشرطة من تحييد الإرهابيين، أحدهما امرأة والآخر رجل، قبل أن يتمكنا من تحقيق أهدافهما الوضيعة، حيث ستواصل تركيا كفاحها ضد كافة التنظيمات الإرهابية وداعميها دون أي تمييز)).

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم. وفي معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الاعتداء وقع أمام البوابة (C) لقصر العدل بإسطنبول. وأضاف أنه تم تحييد منفذي الهجوم، وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 عناصر أمن.

وأعلن كايا، أن منفذي إطلاق النار ينتميان إلى تنظيم ((دي هي كا بي جي)) اليساري المتطرف. وأكد الوزير التركي أن الإرهابيين رجل وامرأة هما ((بنار بير قوتش))، ((إمره يايلا)). فيما أكد مقتل أحد الإرهابيين، وإلقاء القبض على الآخر مصاباً.

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