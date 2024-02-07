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«صناع الأمل» تتعاون مع فنانين ومشاهير عرب لترسخ ثقافة العطاء

2/7/2024 7:24:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan) انطلاقاً من التأثير الكبير الذي يمتلكه الفنانون والنجوم في مجتمعاتهم، وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين، تعاونت مبادرة ((صناع الأمل)) التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) مع منصة ET بالعربي، من أجل تبني مشاهير وفنانين معروفين في العالم العربي مشاريع ومبادرات إنسانية متنوعة في بلدان عدة، بهدف نشر قيم الخير والعطاء دون مقابل بين الناس، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمعات العربية. وتنظم مبادرة ((صناع الأمل))، في 25 فبراير الجاري الحفل الختامي لتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من المبادرة في ((كوكا كولا أرينا)) في سيتي ووك بدبي، حيث ينال صانع الأمل العربي الأول مكافأة مالية قدرها مليون درهم، وذلك من بين أكثر من 58 ألف مرشح. ويذهب ريع حفل التكريم الذي يحييه أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي بباقة من أروع أغانيهم لدعم الأعمال الإنسانية. ويشهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام والذي سيكون الأضخم من نوعه، مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في الإمارات. وجه إنساني وتهدف الشراكة بين مبادرة ((صناع الأمل))، ومنصة ET بالعربي، إلى بلورة رؤية مشتركة عنوانها ((الفن يصنع الأمل))، بهدف إشراك المشاهير العرب في فعل الخير، وترسيخ صورتهم كمثال يحتذى في العمل الإنساني، ودعم وتمكين العمل الخيري من خلال التعاون مع شخصيات تتمتع بمكانة مرموقة فنياً واجتماعياً. وتسعى ((الفن يصنع الأمل))، إلى إظهار الوجه الإنساني للمشاهير العرب. وتفتح ((الفن يصنع الأمل)) الباب أمام مشاركة المجتمع لمتابعة والتفاعل مع النجوم وأعمالهم الإنسانية من خلال الوسم (#الفن_يصنع_الأمل) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منصة ET بالعربي. وأكدت غاية البناي، مديرة مشروع مبادرة ((صناع الأمل)) أن ((شراكة (صناع الأمل) مع ET بالعربي تتيح الفرصة أمام الشخصيات الفنية العربية المعروفة للمساهمة في التخفيف من معاناة فئات مهمشة، من خلال التعريف بمشاريع حيوية في بلدان عدة بالتعاون مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية). وقالت: ((أظهر فنانون عرب يمتلكون رصيداً كبيراً من الشهرة والانتشار، تفاعلاً مع هذا التوجه الإنساني ورغبة في التعريف بهذه المشاريع الحيوية على أوسع نطاق في بلدان عدة)). من جهته، قال أيمن الزيود، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاريزما للإعلام: ((ينسجم تعاون ET بالعربي مع (صناع الأمل) مع رؤانا المشتركة في دعم المشاريع والبرامج الإنسانية لترسيخ ثقافة العطاء في المجتمعات العربية، فنحن في ET بالعربي نؤمن بشدة بالمسؤولية الاجتماعية للمشاهير وبرسالة الفن والترفيه لتشجيع الانخراط في العمل الإنساني وصناعة الأمل، وأن تعاوننا مع مبادرة (صناع الأمل) هو انعكاس لهذا الإيمان، فمن خلال هذه الشراكة نسلط الضوء على كيفية استخدام المشاهير من نجوم الفن والمؤثرين شهرتهم وتأثيرهم لإحداث فرق حقيقي في المجتمع، من إدخال الفرح وأيضاً صنع الأمل للمحتاجين)).

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