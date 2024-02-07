العين.. سياحة بين الواحات والآثار التاريخية

شكّلت مدينة العين منذ القدم مستقراً مفعماً بالراحة والسحر والجمال الذي تضفيه واحاتها الغنّاء وأفلاجها التاريخية ومياهها العذبة، فضلاً عن آثارها التاريخية التي برهنت مكتشفاتها الأثرية على كونها مدينة نابضة بالحياة منذ أكثر من 5000 عام.

وتمتلك مدينة العين مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات، الأمر الذي أهلها لتكون عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.

وتشكل النسخة الرابعة من حملة ((أجمل شتاء في العالم)) فرصة للتعريف بجمال المدينة، حيث تتيح حدائقها ومتنزه الحياة البرية وأفلاجها ومواقع الآثار التاريخية في منطقة الهيلي وغيرها من المناطق خياراً مثالياً للزوار للتعرف إلى الكثير من المعالم والطبيعة الخلابة في المدينة.

وتعد واحة العين أكبر واحات المدينة، وقد أدرجت على لائحة قائمة التراث العالمي لـ((اليونسكو)) عام 2011، وتضم مرافق متنوعة، وتنقسم حديقتها الواحة إلى ثلاث طبقات مختلفة تعرض كل واحدة منها النباتات الموجودة في مزارع الواحات التقليدية، بينما تعد الواحة المصغرة نموذجاً مصغراً لواحة العين تستعرض كيفية نشوء واحة العين وأسباب ظهورها.

كما تظهر أساليب توزيع المياه من قنوات السقاية المعروفة بالأفلاج (نظام الري التقليدي القديم).

وتعتمد الواحات على مياه الآبار ونظام الأفلاج القديم الذي يعمل على توصيل المياه الجوفية البعيدة، التي تتجمع في المناطق الجبلية الصخرية الواقعة على مسافة كيلومترات عدة في بعض الأحيان، إلى المزارعين عبر قنوات بمستوى سطح الأرض أو ما دون ذلك.

وتنتشر الأفلاج في المدينة، حتى أطلق عليها مدينة الأفلاج السبعة، والأفلاج الرئيسية السبعة هي العيني، والداوودي، والمعترض، والمويجعي، والجيمي، والقطارة، وهيلي، وبذلك تكون العين هي المدينة التي تضم العدد الكبير من الأفلاج في الدولة. وقد ارتبط وجود الأفلاج بواحات العين.

حيث إن الأفلاج تغذي الواحات بالمياه، فأفلاج العيني والداوودي يغذيان واحة العين، بينما تغذي الأفلاج الأخرى واحات تحمل نفس أسمائها.

واكتشف نظام الأفلاج واستخدم لأغراض الري منذ أكثر من 1000 سنة، إذ تم اكتشاف قناة رئيسية لفلج قديم بالقرب من أحد المواقع الأثرية القريبة من حديقة هيلي، يعود تاريخها إلى النصف الأول من الألف الأولى قبل الميلاد.

ويوجد في العين ما يقارب الـ300 فلج، إلا أن معظمها قد جف، وقد سجل في الوقت الحالي 27 فلجاً فقط، ويتراوح عمق الأفلاج التي حفرها الأجداد بين 90 و95 قدماً من سطح الأرض. وتغذي الأفلاج بمدينة العين الواحات المرتبطة فيها بالمياه الكافية لزراعة النخيل.

وتشرف بلدية المدينة العين على جميع الأفلاج والواحات داخل المدينة وتتابع أعمال الري والصيانة والنظافة.

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