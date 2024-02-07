«صحة دبي» تستعرض خدمات مكتبتها الطبية في «إيدك دبي 2024»

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2024) الخدمات المتميّزة التي تقدمها مكتبتها الطبية الإلكترونية للمهنيين الصحيين العاملين بمختلف المنشآت الصحية في الإمارة.

وتعد ((المكتبة)) من أضخم المكتبات التي تواكب أحدث الاتجاهات في الممارسات الحكومية الإلكترونية، وتوفر مصادر المعلومات الطبية المبنية على الأدلّة والبراهين لجميع المرخصين من الهيئة والعاملين في القطاع الصحي الخاص في الإمارة.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، الدور الفاعل الذي تقوم به المكتبة في تعزيز ثقافة البحث العلمي والتطوير للمهنيين الصحيين والطلاب، وتزويد العاملين في ((القطاع)) بدبي بمصادر التعليم الطبي، وتلبية حاجتهم الماسّة لهذه المصادر، وتمكينهم من الوصول إلى ((المكتبة)) للحصول على ساعات تعليم مستمر.

وأشارت إلى أن عدد المصادر الطبية التي وفرتها المكتبة بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي 31 مليوناً و633 ألفاً و793 مصدراً طبياً إلكترونياً، منها: 23 مليوناً و439 ألفاً و821 مقالاً، و320 ألفاً و276 كتاباً إلكترونياً، و12 ألفاً و370 مجلة إلكترونية.

كما بلغ عدد أعضاء المكتبة 12 ألفاً و813 عضواً، فيما بلغ عدد الزيارات لمنصة المكتبة مليونين و590 ألفاً و277 زيارة خلال العام الماضي 2023.

ولفتت الدكتورة وديعة محمد إلى المجلات الطبية المحكّمة التي تمتلكها الهيئة وهي: ((دبي الطبية))، و((دبي للسكري والغدد الصماء)).

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