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ذياب بن محمد يحضر أفراح المحرزي والخاطري

2/7/2024 7:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد خلفان الشريقي المحرزي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة فارس محمد سعيد الخاطري.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوّين.

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