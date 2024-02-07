ذياب بن محمد يحضر أفراح المحرزي والخاطري

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد خلفان الشريقي المحرزي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة فارس محمد سعيد الخاطري.
وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.
كما حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوّين.
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