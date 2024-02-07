سيف بن زايد: مليونا مستفيد من«ووترفولز»

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي ((إيدك دبي 2024)).

وأشاد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالتقدم الكبير، الذي أحرزه ((إيدك دبي)) في السنوات الماضية، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات، التي تحتضنها الدولة وانعكاسها الإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة، وحضر سموه جلسة من الجلسات العلمية، التي ينظمها المؤتمر، والذي يشهد حضور أكثر من 155 متحدثاً ومختصاً من مختلف دول العالم.

حفل خاص

وعقب الجلسة حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حفلاً خاصاً بمبادرة ((ووترفولز العالمية))، والتي يجري تنظيمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحضر الجلسة وفد رفيع المستوى من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ورؤساء الوفود والهيئات والمنظمات العالمية المشاركة.

وأكد سموه أن رعاية القيادة الرشيدة لمبادرة ((ووترفولز)) العالمية أثمرت نتائج تجاوزت التوقعات، حيث استفاد في القطاع الصحي مليونا شخص من 197 دولة حول العالم.

وأشار سموه إلى مواصلة نهج الإمارات السامي في مسيرة العطاء الإنساني الشامل لخير المجتمعات كافة.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((الرعاية الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمبادرة ووترفولز العالمية أثمرت نتائج إيجابية ملموسة تجاوزت التوقعات، حيث استفاد في القطاع الصحي مليونا شخص من 197 دولة حول العالم، وعُقدت 593 دورة تدريبية علمية بلغت قيمتها نحو 738 مليون درهم، وتم عقد 84 شراكة عالمية مع معاهد أكاديمية وعلمية)).

وأضاف سموه: ((بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، توسع نطاق ((ووترفولز العالمية)) ليشمل 14 قطاعاً جديداً، إنجازات نوعية استحقت ((جائزة جامعة نيويورك 2024)).. نشكر الجامعة العريقة على تقديرها لتلك الجهود العالمية والأكاديمية، متطلعين إلى مواصلة نهج الإمارات السامي في مسيرة العطاء الإنساني الشامل لخير المجتمعات كافة)).

زيارة

وشملت زيارة سموه في المعرض، يرافقه السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ورئيس ((ووترفولز العالمية))، جناح ألمانيا ضيفة الشرف لهذا العام، وجناح البرازيل، ومنصة طبية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جناح هيئة الصحة بدبي.

جدير بالذكر أن مبادرة ((ووترفولز العالمية))، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم، أطلقت عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم خط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الصحي والإنساني والإغاثي، وهي إحدى مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل، بالتعاون مع ((إندكس القابضة)).

لتمكين هذه الفئة لتصبح أكثر قدرة واستعداداً على مواجهة الأزمات الصحية، من خلال توفير جلسات علمية وتدريبية، وساعات علمية معتمدة ((لمليون مستفيد)) من القطاع الطبي والإنساني والإغاثي.

حجم المستفيدين

وتم الإعلان خلال الحفل عن وصول حجم المستفيدين من المبادرة 2 مليون شخص من 197 دولة حول العالم، حيث قامت المبادرة خلال الـ 4 سنوات الماضية بتنظيم 593 ندوة، بمشاركة 375 متحدثاً عبر الإنترنت، والتي بلغت قيمتها أكثر من 737,994 مليون درهم، واستفادت من عقد شراكات عالمية مثمرة مع 84 معهداً أكاديمياً وعلمياً عالمياً.

وبالتزامن مع هذا الإنجاز الكبير، أعلنت مبادرة ((ووترفولز العالمية)) عن توسع نطاقها ليشمل قطاعات حيوية هامة لخدمة البشرية، حيث أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، القطاعات الجديدة والتي تشملها المبادرة؛ لتتضمن قطاعات الأمن الغذائي العالمي، وقطاع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية، وقطاع التعليم، وقطاع علم الأوبئة، وقطاعات الضيافة والسياحة والموارد البشرية والقيادة وريادة الأعمال والإعلام والاتصالات، والسياسة العامة، والدبلوماسية والحوكمة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، والاستدامة، لتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رؤية إيجابية لتحقيق التأثير الإيجابي والخير للبشرية جمعاء.

تقدير فخري

وتكلل الحفل أيضاً بتقديم ((جائزة جامعة نيويورك 2024)) كتقدير فخري لمبادرة ((ووترفولز العالمية)) على الإنجازات العالمية والأكاديمية المرموقة، التي حققتها خلال السنوات الماضية، وتقدم هذه الجائزة رفيعة المستوى إلى المؤسسات والمبادرات الريادية، التي تحقق سبقاً عالمياً، ولكل من يسهم بشكل استثنائي في دعم الجهود الطبية ومساعدة المرضى.

ومن يحقق صدى طيباً عالمياً واسعاً، وتقدم هذه الجائزة عادة في مركز لينكولن في نيويورك، وهذه هي المرة الأولى، التي تسلم لمؤسسة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالحضور الشخصي لدولة الإمارات من قبل إدارة الجامعة، وفي ذلك تقدير كبير لدور الإمارات في تقديم مبادرات دولية، تستفيد منها الإنسانية في كل بقاع العالم.

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