«الوطني» يؤكد أهمية وضع استراتيجية لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

حيث ناقش المجلس هذا الموضوع بحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت التوصيات أهمية وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية، وطالبت بوضع وتحديد مستهدفات واضحة لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة.

وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة، وإنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة.

وأفاد معالي عبدالرحمن محمد العويس بأن مستهدفات التوطين في القطاع الصحي الذي حددته الوزارة بينت أن أعداد الخريجين المتوقعة بحلول عام 2026 ستصل إلى 2158 خريجاً، وأن متوسط معدل زيادة نسبة التخرج للمواطنين سيصل إلى 25 %، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نسبة التوطين في الوقت الحالي بلغت 5 %، وأن نسبة التوطين المستهدفة لعام 2026 هي 8.7 %.

92 ألفاً

من جانبه، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور إن حزمة السياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل أسهمت في دفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الصحي بالدولة يحظى باهتمام الحكومة التي تسعى دائماً لتطوير القطاع بشكل مستدام يتماشى مع استراتيجياتها، نظراً لما يقدمه من خدمات تلبي احتياجات المجتمع، لافتاً إلى أن القطاع الصحي الخاص شهد معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أسهم برنامج ((نافس)) منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023 في زيادة نسبة عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص إلى 271 %.

إحصاءات

ولفت معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن الوزارة شرعت في دراسة تنفيذ مبادرة تستهدف من خلالها إطلاق حزمة حوافز إضافية متكاملة وشاملة، سيكون لها أثر كبير ومهم في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يسهم في الحفاظ على الكفاءات المواطنة العاملة في القطاع.

وقال معاليه إن أعداد الشركات في القطاع الخاص دليل على وجود تطور في كافة القطاعات وفي أعداد العمالة، وهم يمثلون كفاءات، خاصة وأن عدد العمالة نما في عام واحد إلى قرابة 15 ألفاً، وهذا النمو معزز بالبرامج الحكومية، مؤكداً أن هناك تنبؤات لنمو القطاع وعدد العمالة المتوقع أن تدخل السوق.

26 % زيادة

وأفاد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بأن المؤسسة حرصت على تنفيذ المبادرات والأنشطة الرامية لاستقطاب الكوادر المواطنة، وفي ظل الموارد والموازنات، التي أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد رأس المال البشري من كوادر طبية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق 26 % زيادة في عام 2023، وذلك بالمقارنة مع العام 2021.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل بشكل حثيث على تقليص نسب الاستقالات في المؤسسة، وذلك من خلال اعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص الذي تم العمل عليها، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال: للمؤسسة دور كبير في تأهيل الكوادر الطبية المساندة والتمريضية ورفع كفاءتهم في المؤسسة، حيث اتبعت منظومة شاملة ومتكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي من خلال استراتيجية للتطوير المهني 2026-2023، وطورت مركزاً متكاملاً للتدريب والتطوير، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق على التدريب زاد بنحو 63 %، وهذا تضمن إرسال الأطباء لبعض المؤتمرات المتخصصة.

ذكاء اصطناعي

ولفت إلى أن المؤسسة شرعت في استحداث الكثير من الفحوصات المبنية على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل فحوصات حديثي الولادة ومناطق التشوهات القلبية لدى المواليد، حيث كان لها دور كبير في تقديم خدماتها إلى نحو 47 ألف مولود حتى نهاية العام الماضي 2023.

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