سلطان بن أحمد يشيد بجهود توطين الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة

عبر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، عن فخره وسعادته بجهود الكوادر الإماراتية العاملة في الجامعة، موجهاً سموه شكره وتقديره على ما يقدمونه من عمل أكاديمي يسهم في تخريج جيل واع ومثقف يخدم المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بأعضاء الهيئة التدريسية المواطنين العاملين في جامعة الشارقة، وأشاد سموه بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الإدارية في الجامعة لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للجامعة، وهو توطين الهيئة التدريسية بنسبة 25 % مع حلول عام 2025، مشيداً سموه بالمبادرات التي تتبناها الجامعة من أجل زيادة عدد المواطنين في الهيئة التدريسية.

وأشار سموه إلى أن التركيز يصب في النوعية واختيار الأنسب من الأكاديميين وأصحاب الخبرة الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات.

مؤكداً سموه أن اللقاءات الدورية مع أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية ما هي إلا خطوات للارتقاء بأسلوب العمل والمناهج الأكاديمية بما ينعكس على مستوى الدراسة والتعليم والطلبة، والمساهمة في اتخاذ القرار المناسب بعد الاستماع إلى من يتواجد في الميدان الأكاديمي.

وأوصى سموه في ختام كلمته بضرورة الاهتمام بالطلبة، باعتبارهم أهم عنصر في العملية التعليمية، إضافة إلى أهمية الالتفات إلى استخدام الأساليب التدريسية الحديثة وتطبيق أساليب التعلم والتعليم المتقدمة، ما يسهم في تطوير واستيعاب قدرات وإمكانيات الطلبة المتطورة، وتواكب الأجيال الجديدة، وتقدم دراسة علمية تواكب أنظمة الجامعة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة توفر المرافق وأحدث التقنيات والبيئة التدريسية المناسبة لجميع كوادرها من أجل تحقيق الإنجازات وإعداد البحوث العلمية بجميع متطلباتها الأمر الذي يسهم في رفع تصنيف الجامعة بين الجامعات العالمية، مشيراً إلى وجود معهد القيادة الأكاديمية الذي يتيح لأعضاء الهيئة التدريسية تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتركيز ورفع كفاءتهم التدريسية.

واعتبر الدكتور النعيمي الكوادر المواطنة الموجودة حالياً في جامعة الشارقة نموذجاً حياً وقدوة لكل من يعمل في السلك الأكاديمي، مشيراً إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع المواطنين أصحاب الخبرات والشهادات العليا للعمل في المجال الأكاديمي ودعم التعليم العالي في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز