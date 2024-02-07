محمد الشرقي يؤكد أهمية دعم روّاد الأعمال وتشجيعهم لاكتساب الفرص المبتكرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم روّاد الأعمال وتشجيعهم لاكتساب الفرص المبتكرة.

والتجديد الدائم في مشاريع ريادة الأعمال والاطلاع على مختلف التجارب بما يسهم في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخلق مجتمع أعمال مبتكر ومستدام.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح معرض ((بلاتفورم 09))، الذي يقام تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، بالفجيرة تحت شعار ((لا نهاية)).

حضور

حضر الافتتاح، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على التجارب الطموحة والأفكار المبدعة التي ترتقي بنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تعزيز نتائجه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

واطلع سموه، خلال زيارته للمعرض، على الأجنحة المشاركة في نسخة هذا العام، وأركان العروض التفاعلية والتجارب الحية التي تقدم مفاهيم المرونة والإبداع اللانهائي بطرق مبتكرة.

إشادة

وأشاد سموه بالمستوى المتطور لمحتوى الحدث في كل نسخة، وفكرة هذا العام في تجسيد الإبداع والإمكانات بلا حدود، مؤكداً أهمية استقطاب القصص الملهمة من مختلف الثقافات، وبناء جسور تواصل متجددة تحمل تجارب إنسانية ناجحة لسيدات الأعمال من مختلف دول العالم.

ويركز معرض ((بلاتفورم 09))، في نسخته العاشرة هذا العام، على عرض وتبادل التجارب الرائدة لسيدات الأعمال في مختلف القطاعات الإبداعية، كما يوفر للجمهور فرصاً لزيارة 9 منصات تفاعلية تتضمن تجارب وعروضاً حية تتسم بالإبداع اللامحدود، وتنقل روح الريادة والتميز في عرض الأفكار وتنفيذها والاستلهام منها.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز