حاكم الشارقة يصدر قراراً بتنظيم صيد الأسماك في كلباء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم ((2)) لسنة 2024 بشأن تنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء.

ونص القرار على أن يسمح لصيادي الأسماك في ((المدينة)) بالمرور فقط في المناطق المحظورة للوصول إلى مشاد مواقف صيد الأسماك، تسهيلاً عليهم دون أن يقوموا بأي أعمال صيد ضمن المناطق المحظورة والمحددة بالعلامات الطافية ((العوامات)) على سطح البحر.

حظر

وفقاً للقرار يحظر على صيادي الأسماك في كلباء الذين يمارسون مهنة الصيد تصدير أسماكهم وبيعها خارج المدينة، وإنما يكون لهم الحق في عرضها وبيعها في أسواقها.

وبحسب القرار، يعوّض الصياد المتضرر من إجراءات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعويضاً مجزياً عما تم مصادرته وإتلافه من معدات صيد، كما يعوض أيضاً عن فترة تعطله بسبب تلك الإجراءات.

لجنة خاصة

ونص القرار على أن تشكل لجنة خاصة لدراسة واقتراح التعويض المجزي المناسب للصياد المتضرر ورفعه للاعتماد، ويكون في عضويتها كل من: اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعلي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، ومحمد بن شهرين، رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك.

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