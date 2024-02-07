إنشاء أول مصنع بالمنطقة لإنتاج البوليمر الحيوي القابل للتحلل في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن ترحيبها بانضمام شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز ليمتد إلى منظومة كيزاد. منشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز في كيزاد ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج البوليمر الحيوي القابل للتحلل وإعادة التدوير.

ويتوافق التزام شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز بالممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة في تصنيع حمض البوليلاكتيك ومنتجاته الثانوية مع رؤية مجموعة كيزاد لتعزيز بيئة عمل صديقة للبيئة ومتقدمة تقنياً كمحرك للتنمية الاقتصادية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز المتطورة 30 ألف طن متري سنوياً، وسيتم تطويرها على مساحة 135 ألف متر مربع كمنشأة متخصصة في إنتاج مادة حمض البوليلاكتيك القابلة للتحلل بيولوجياً والمشتقة من موارد متجددة. ومن المتوقع أن يمثل مشروع جلف بايوبوليمرز اندستريز قفزة نوعية كبيرة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المستدامة، وأن يحفز البحث والتطوير في مجال البوليمرات القابلة للتحلل.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: ((سيعزز تطوير منشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز من جهود مجموعة كيزاد نحو تحفيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية فضلاً عن كونه مشروعاً صناعياً واعداً)).

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