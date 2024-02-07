شراكة بين غرف دبي و«الاتحادية للضرائب»

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتطوير شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التوعية بمنظومة الضرائب في دولة الإمارات، وضمان الامتثال الضريبي التام من قبل شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير الثقافة الضريبية بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية، بالتزامن مع تمكين مجتمع الأعمال من تحقيق الازدهار، والمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي المستدام.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تعزيز العمل المشترك بين غرف دبي والهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لتعزيز الوعي حول إجراءات وقوانين وأنواع الضرائب وأهمية التسجيل في النظام الضريبي ودوره في تنويع الاقتصاد الوطني.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تتمتع دولة الإمارات بنظام ضريبي متكامل ومتوازن يعتمد على إجراءات ومعايير متوافقة مع أفضل المعايير الدولية. وتعكس الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للضرائب الجهود المستمرة التي تبذلها غرف دبي لدعم قدرة مجتمع الأعمال على مواكبة القوانين والإجراءات الضريبية والالتزام بها، وتنسجم هذه الخطوة مع التزامنا بدعم القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية المحفزة للنمو في دبي)).

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: ((يعكس إبرام مذكرة التفاهم بين الهيئة وغرف دبي عمق التعاون الثنائي والعلاقات المُتميزة بين الجانبين، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية، والمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وبما يضمن تقديم خدمات مُميَّزة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. ونتوجه بالشكر لغرف دبي لجهودها المُقدَّرة ودورها في التوصل لإبرام مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب)).

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