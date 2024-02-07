عقارات دبي تسجل أعلى أداء لها على الإطلاق في 2023

أكد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ أن أراضي دبي تواصل التزامها تجاه دعم رؤى وتوجهات دبي لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة العقارات الدولية؛ حيث سجلت الدائرة أداءً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقارية الإجمالية (بما يشمل التصرفات العقارية والمعاملات الإيجارية)، والتي لامست 1.6 مليون معاملة، بنمو 16.9% مقارنة بعام 2022 الذي سجل حوالي 1.368 مليون معاملة.

ويشمل إجمالي التعاملات العقارية؛ التصرفات بما في ذلك الاستثمارات والرهون والمبايعات، بالإضافة إلى المعاملات الإيجارية.

وأضاف: ((تجاوزت قيمة التصرفات العقارية حاجز 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري خلال عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 20% من حيث القيمة و36% من حيث العدد مقارنة بعام 2022.

فيما كان للاستثمارات العقارية أيضاً حضورها الاستثنائي، حيث نمت قيمتها بنسبة 55% خلال نفس الفترة، لتصل إلى حوالي 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157,798 استثماراً، يملكها 113,655 مستثمراً، منهم 71,002 مستثمر جديد بزيادة 20%، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكل 42% من إجمالي المستثمرين الجدد)).

قوة ومرونة الأداء الاقتصادي

وأوضح أن هذه النتائج القياسيّة تعدّ مؤشراً على قوة ومرونة الأداء الاقتصادي في دبي، إلى جانب التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن هذا الأداء المتميّز للقطاع العقاري يشكل داعماً حيوياً ودافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأعرب عن اعتزازه بالنتائج التي تم تحقيقها في العام المنصرم، مؤكداً نهج الدائرة بالعمل لدعم هذا النمو والتطور في القطاع خلال السنوات المقبلة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبية القطاع، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين، لما يتمتع به من مزايا استثمارية وبنية تحتية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

مستثمرون

وبحسب النتائج الصادرة عن أراضي دبي؛ فقد استحوذ المستثمرون الخليجيون على 10,441 استثماراً بقيمة 30.75 مليار درهم، يمتلكها 7,449 مستثمراً. في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 13,248 مستثمراً ضخوا أكثر من 29.23 مليار درهم في 17,047 استثماراً.

بينما ضخ المستثمرون الأجانب ما قيمته 276.28 مليار درهم في 122,937 استثماراً يمتلكها 90,753 مستثمراً أجنبياً. وتواصل كذلك النساء ترسيخ مكانتهنّ في القطاع العقاري في دبي، فقد بلغ عدد المستثمرات 38,059 سيدة في العام 2023، استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في 46,725 استثماراً، بنمو 53.9% من حيث القيمة و42.5% من حيث عدد المستثمرات، و39.8% من حيث عدد الاستثمارات مقارنة بالعام 2022.

نظرة مستقبلية متفائلة

وتعبر النتائج الإيجابية للقطاع العقاري في دبي عن نظرة مستقبلية متفائلة لنمو وتطور القطاع، حيث يواصل تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة، مما يعكس الثقة المتزايدة محلياً وعالمياً، فيما تواصل أراضي دبي نهجها الرائد في تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية وتشريعات وبيانات متكاملة، وشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة، وكادر بشري مؤهل، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفي مقدمتها ضمان جاهزية القطاع واستدامته.

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