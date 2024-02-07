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أدنى تراجع للعجز التجاري الأمريكي في 3 سنوات

2/7/2024 7:24:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في ديسمبر الماضي، لكن العجز السنوي لعام 2023 بأكمله قد تراجع لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مع انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس ارتفاع العجز التجاري بنسبة 0.5% إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة مع بيانات نوفمبر المعدلة البالغة 61.9 مليار دولار بدلاً من 63.2 مليار دولار.

بينما انكمش العجز التجاري عن العام الماضي بأكمله بنسبة 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، ليمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3.7% في 2022. ورغم أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيداً عن الانكماش، تتصاعد المخاوف العالمية من تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي. وتأثر الاقتصاد العالمي بالتداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.

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