جناح دبي بمنصة «علي بابا» يروج لـ 15 ألف منتج إماراتي

حصل جناح دبي، الذي تم إطلاقه على منصة ((علي بابا)) العالمية، بموجب شراكة استراتيجية بين مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجموعة ((علي بابا))، على أصداء إيجابية واسعة وتجاوب كبير من المشترين حول العالم، كما نجح في الترويج لـ 15 ألف منتج إماراتي على المنصة.

وتهدف الشراكة مع ((علي بابا دوت كوم))، إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم، إلى تمكين ودعم المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ودولة الإمارات بشكل عام للوصول إلى أسواق عالمية جديدة وتنمية فرصها التصديرية إلى الأسواق المختلفة حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع في دبي ورفع معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وسوف تستفيد في المرحلة الأولى 100 من الشركات المصنعة والمصدرة الصغيرة والمتوسطة، والتي بدورها ستتمكن من عرض منتجاتها على هذه المنصة عبر جناح دبي، في حين من المقرر إطلاق مراحل جديدة للجناح في المستقبل.

ويأتي إطلاق ((جناح دبي)) على منصة ((علي بابا)) تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع وتيرة التحول الرقمي لاقتصاد الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعي التصنيع والتصدير، والمساهمة في التوسع في استخدام المفاهيم التكنولوجية المتقدمة والاستفادة مما تتيحه من مميزات.

واستطاع جناح دبي أن يساهم في ترويج حوالي 15 ألف منتج إماراتي حتى الآن على منصة ((علي بابا)) العالمية، كما حظيت المنتجات الإماراتية المدرجة عليه بنحو 8.2 ملايين مشاهدة حول العالم و60 ألف عملية بحث و2300 استفسار.

تجاوب كبير

وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: سعداء بالتجاوب الكبير على جناح دبي على منصة ((علي بابا دوت كوم))، وهو ما يتجاوز توقعاتنا الأولية ويؤكد أثره كمبادرة استراتيجية تدعم جهود الإمارة في رحلة التحول الرقمي وزيادة مساحة تواجد الشركات المحلية على خارطة التجارة الإلكترونية العالمية.

وأضاف: إن شراكتنا مع ((علي بابا دوت كوم)) تعكس الجهود التي نقوم بها من أجل دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن ضمنها زيادة معدلات التجارة الخارجية والصادرات وتسريع التحول الرقمي في اقتصاد دبي، كذلك تبرز التزامنا الراسخ تجاه دعم المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث ستكون هذه المنصة بمثابة فرصة وقناة للشركات المحلية من مصنعين ومصدرين لتوسيع أعمالهم خارجياً، من خلال الوصول إلى شرائح متنوعة من المتعاملين والمستهلكين وكذلك الأسواق الجديدة، بما يخدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأوضح: سيحصل المصنعون والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من خلال ((جناح دبي)) على منصة ((علي بابا دوت كوم))، على الوسائل والأدوات التي تمكنهم من التواصل مع الجمهور العالمي، وكذلك دعم قدراتهم التصديرية، وتوسيع آفاق الشركات المحلية نحو العالمية وتمكينها من الاحتكاك المباشر في السوق العالمي ورصد الفرص المتاحة والاستفادة منها، وهو ما يؤكد مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة. نتطلع لرؤية إمكانيات الشركات المختلفة وهي تنمو، ونلتزم بتقديم كل أشكال الدعم لتمكين شركاتنا المحلية من الاستفادة من هذه الفرص والتوسع في الأسواق العالمية، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

فرص

وسوف تمكن هذه المنصة المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والإمارات من الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية بين الأعمال (B2B) الشاملة على منصة ((علي بابا دوت كوم))، والتي تضم أكثر من 300 مليون من المشترين المسجلين، منهم 26 مليوناً من المشترين النشطين من 200 دولة، كما ستوفر ((علي بابا دوت كوم)) تدريباً ودعماً مكثفين للشركات، وإعدادها لاستخدام المنصات عبر الإنترنت بكفاءة عالية، وتنمية أعمال التصدير الخاصة بها.

وقال تيم سونغ، رئيس الشراكات الاستراتيجية العالمية لـ ((علي بابا دوت كوم)): تلتزم ((علي بابا دوت كوم)) عبر هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بدعم الشركات ورواد الأعمال في دبي ومساعدتهم في رحلتهم لتنمية صادراتهم وتحقيق النمو، فيما يعد إطلاق ((جناح دبي))، على منصة ((علي بابا)) بوجود 100 شركة في المرحلة الأولى، نقطة انطلاق نحو تأسيس معرض دبي التجاري الإلكتروني، والذي يتوقع أن يستضيف أكثر من 500 شركة في مراحله المستقبلية.

وبالإضافة إلى الخيارات التعليمية والتدريبية الإلكترونية وحلول الأعمال المخصصة للشركات التي توفرها ((علي بابا دوت كوم))، فإن فريق عملنا يستضيف بشكل دوري الخبراء الذين يتم من خلالهم مساعدة الشركات على تحسين استراتيجياتها الخاصة بالتجارة الرقمية العالمية والعمليات بهدف زيادة قدرتها التنافسية وانتشارها في الأسواق العالمية، وهو ما يسهم في تنمية صادرات دبي.

مرحلة أولى

ويأتي إطلاق ((جناح دبي)) على منصة ((علي بابا)) بمشاركة 100 من المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها كمرحلة أولى، وذلك من ضمن مراحل أخرى عدة، والذي سيكون بمثابة قسم مخصص لتمكين هذه الشركات من عرض منتجاتها للمشترين الدوليين.

وقد تم تصميم ((جناح دبي)) بحيث يتطور ويتماشى مع المراحل المختلفة الأخرى، بما يمكن المزيد من المصنعين والشركات من التوسع واستكشاف أسواق جديدة تأكيداً لمكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي، وبما يسهم في تحقيق الهدف الرامي إلى مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية، وإضافة مدن جديدة لخارطة التجارة الخارجية عبر بوابات تنمية الصادرات المتنوعة. كذلك، سترسخ هذه الشراكة من أهمية التجارة الإلكترونية في تسهيل دخول المنتجات المحلية الإماراتية إلى أسواق جديدة، تسهم بشكل فعال في بناء مستقبل دبي الرقمي.

وتعمل ((مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية))، على تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي والعمل على تنميتها وتطويرها، ودعم تنوع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وتعزيز مساهمته في ناتج لإمارة، وتطوير القاعدة الإنتاجية والخدمية لذلك القطاع، علاوة على تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتقنيات المستقبل.

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