تعاون استراتيجي بين «ضمان الاستثمار» و«الإمارات الإسلامي»

وقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اتفاق تعاون استراتيجياً مع مصرف الإمارات الإسلامي، وقّع الاتفاقية في مدينة دبي الإماراتية نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله أحمد الصبيح، ونيابة عن المصرف رئيسه التنفيذي فريد الملا، وذلك كأول اتفاق متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه المؤسسة مع إحدى المؤسسات المالية بهدف تيسير التجارة الخارجية وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي للإمارات والمنطقة.

وبموجب الاتفاق ستتعاون ((ضمان)) التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق الإماراتية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ودول المنطقة، إضافة إلى التعاون في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

ورحب عبدالله أحمد الصبيح بتوقيع الاتفاق، قائلاً: ((نحن سعداء بتوقيع الاتفاق، وهو ما يتفق مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك بتيسير تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية من خلال توفير أدوات التحكم في المخاطر، ونتوقع أن يتواصل نمو التجارة البينية العربية بالاستفادة من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)).

وأكد حرص المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A+ من قبل ستاندرد أند بورز العالمية على زيادة استفادة الإمارات من عملياتها التأمينية وأنشطتها، مشيراً إلى أن الإمارات استفادت بنسبة 13.5% من مجمل عمليات المؤسسة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2023، بقيمة 3.2 مليارات دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع الإماراتية والاستثمارات الإماراتية في الدول العربية، بينما استفادت بنسبة 5.4% بقيمة 1.3 مليار دولار كتأمين للاستثمار الوارد إلى الإمارات والسلع الإماراتية المستوردة خلال الفترة نفسها.

كما أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في الإمارات بلغت 52.8 مليون دولار تمثل 2.4% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية 2023. وأوضح أن الإمارات عضو مؤسس في ((ضمان)) منذ عام 1974 .

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