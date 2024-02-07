دبي تشهد إطلاق «نيفيرا» أسرع سيارة كهربائية في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت كل من شركة ((الحبتور للسيارات)) و((ريماك)) خلال حفل في دبي، عن إطلاق أسرع سيارة كهربائية في العالم، وهي ((نيفيرا))، حيث سجلت العديد من الأرقام القياسية في التسارع من خلال تحقيق زمن قياسي من 0 إلى 100 كلم خلال 1.81 ثانية فقط، وقطعها مسافة ربع ميل خلال 8.25 ثوانٍ، فضلاً عن الرقم القياسي الذي حققته في حلبة نورمبيرغ الشهيرة، وتحطيمها أعلى سرعة مسجلة لسيارة كهربائية في العالم عند 412 كلم في الساعة.
ويمكن للسيارة السير لمسافة تصل إلى 300 ميل بشحنة واحدة، مع قابلية إعادة شحن بطاريتها بنسبة 80% خلال 20 دقيقة فقط.
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