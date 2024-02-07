دبي تشهد إطلاق «نيفيرا» أسرع سيارة كهربائية في العالم

أعلنت كل من شركة ((الحبتور للسيارات)) و((ريماك)) خلال حفل في دبي، عن إطلاق أسرع سيارة كهربائية في العالم، وهي ((نيفيرا))، حيث سجلت العديد من الأرقام القياسية في التسارع من خلال تحقيق زمن قياسي من 0 إلى 100 كلم خلال 1.81 ثانية فقط، وقطعها مسافة ربع ميل خلال 8.25 ثوانٍ، فضلاً عن الرقم القياسي الذي حققته في حلبة نورمبيرغ الشهيرة، وتحطيمها أعلى سرعة مسجلة لسيارة كهربائية في العالم عند 412 كلم في الساعة.

ويمكن للسيارة السير لمسافة تصل إلى 300 ميل بشحنة واحدة، مع قابلية إعادة شحن بطاريتها بنسبة 80% خلال 20 دقيقة فقط.

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