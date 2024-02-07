500 مشارك في الملتقى الهندسي الخليجي يبحثون الاتجاهات المستقبلية للقطاع

انطلقت، أمس، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب له تحت شعار ((هندسة ذكية لغد مستدام))، وبمشاركة ما يزيد على 500 مشارك لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في القطاع الهندسي ودورها في تعزيز منظومة الاستدامة العالمية.

وتوجه المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين، في كلمته الافتتاحية، بجزيل الشكر والعرفان للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة ودعمه لتنظيم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي.

وأكد أهمية القطاع الهندسي ومساهمته في تحسين جودة الحياة وحل المشكلات وتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى دور المهندسين وضرورة تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم الإبداعية لمواكبة التغيرات والتطورات في العالم الهندسي والاستفادة منها لخدمة مجتمعاتهم وبلادهم والعالم.

من جانبه، قال المهندس محمد بن علي الخزاعي، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي: نحرص على حفظ المكانة المتميزة التي استطاع الملتقى الهندسي الخليجي ترسيخها على مدى الأعوام السابقة انطلاقاً من التخطيط وإدارة الكوارث إلى هندسة البيئة والاستدامة، وصولاً إلى ملتقانا الحالي، والذي يحمل شعار ((هندسة ذكية لغد مستدام)).

وتجول الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يرافقه عدد من الحضور، في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحة عدد من الجهات العارضة، كما استمع إلى شرح من ممثليهم حول آخر التطورات والممارسات المستدامة في القطاع الهندسي.

تكريم

كما تم على هامش اليوم الأول تكريم رواد العمل الهندسي الخليجي ورؤساء الهيئات الهندسـية والفائزين بجوائز الملتقى الهندسي الخليجي الخامس والعشرين للمشاريع، إلى جانب الرعاة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة واللجنة العلمية.

وضمت قائمة المكرمين معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي من الإمارات، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه المهندس طارق ديماس السويدي، كما تم تكريم الدكتور أسامة تقي محمد البحارنة من البحرين، والمهندس حمد راشد المنصور، والمهندس راشد عبدالله العتل من الكويت، والدكتور المهندس طارق بن محمد الشواف من السعودية، والمهندس على بن محمد الخاطر، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه إبراهيم بن عبدالله المالكي، والمهندس عيسى بن عبدالله الكبيسي من قطر، والدكتور عبد الله إسماعيل الزرعوني من الإمارات، والمهندسة مريم جمعان من البحرين.

وفاز بالمركز الأول بجوائز الملتقى للمشاريع المدينة المستدامة في دبي، والتي تتبنى مخططات هندسية صديقة للبيئة وتعتمد على إنتاج الطاقة النظيفة.

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