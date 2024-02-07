«دوبات» تفتتح أول مصنع لإعادة تدوير البطاريات في الإمارات بدبي

افتتحت ((دوبات)) مصنعاً متكاملاً لإعادة تدوير البطاريات يعد الأول من نوعه في الإمارات في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

حضر حفل الافتتاح الرسمي كل من: معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم حارب المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما شارك في حفل الافتتاح المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ومحمد شاعل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة (دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي)، ومحمد شرف، المدير التنفيذي للعمليات - جذب الاستثمار (دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي)، والدكتور محمد يوسف علي، الحائز وسام ((بادما شري)) رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية، وشري بي كيه كونشاليكوتي، عضو الجمعية التشريعية ووزير الصناعة السابق في حكومة ولاية كيرالا.

وكان في استقبال كبار الشخصيات الحكومية عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وشمس الدين بن محيي الدين، رئيس مجلس إدارة ((دوبات))، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إلى جانب نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى. وقد وقّعت ((دوبات)) خلال الحفل اتفاقية مساطحة جديدة مع مدينة دبي الصناعية بهدف توسيع المصنع، لتصبح قيمة استثماراتها الإجمالية 216 مليون درهم.

وقال معالي عبدالله بن طوق: يمثل افتتاح مصنع ((دوبات)) بما يتضمنه من تكنولوجيا متقدمة في مجال تدوير البطاريات خطوة مهمة تدعم أهداف أجندة الاقتصاد الدائري، والتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التصنيع في تحقيقها.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: ((يعد افتتاح شركة ((دوبات)) مصنعاً جديداً متكاملاً لإعادة تدوير البطاريات مثالاً واضحاً على الإجراءات العملية الحاسمة التي يتم اتخاذها في الإمارات لحماية مجتمعاتها من تأثير التغير المناخي وتداعياته.

تلتزم سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2031، التي تم إطلاقها في عام 2021، بتحويل 75% من نفايات المكبات، وتعهدات بالعمل على التحكم في حركة النفايات الخطرة. ستسهم الخطوات التي تتخذها شركة دوبات لإعادة تدوير البطاريات اليوم في إحداث فرق كبير في دولة الإمارات، وآمل أن يلهم عزمها وتصميمها الشركات الأخرى لتحذو حذوها. نحن بحاجة إلى نهج تجديدي واسع النطاق لإدارة الموارد، والابتعاد عن دورة الأخذ، والتصنيع، والاستخدام، والتخلص)).

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ((يمثل افتتاح شركة ((دوبات)) مصنعاً متكاملاً لإعادة تدوير البطاريات خطوة فاعلة وحيوية في دفع نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، ومواكبة مستهدفات خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، التي أطلقتها الوزارة وتستهدف تحفيض الكربون في القطاع بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050)). وتبلغ قيمة الاستثمار الحالية في مصنع ((دوبات)) المتطور 120 مليون درهم.

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