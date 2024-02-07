160 عارضاً في «بريك بلك» بدبي الأسبوع المقبل

ارتفع حجم الشحنات السائبة، التي تعاملت معها موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في ميناء جبل علي، خلال العام الماضي، ليصل إلى 49.3 مليون طن متري، بنمو 4.5% مقارنة مع 47.16 مليون طن متري، تعاملت معها الشركة في 2022، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

وأظهرت البيانات أن حجم الشحنات السائلة عبر الميناء ارتفع بنسبة 6.6%، ليصل إلى 38.1 مليون طن متري، مقارنة مع 35.74 مليون طن متري في 2022، فيما وصل حجم الشحنات الصب إلى 6.82 ملايين طن متري.

تعزيز التواصل

وتم الكشف عن هذه البيانات على هامش المؤتمر، الذي انعقد للكشف عن تفاصيل فعاليات ((بريك بلك الشرق الأوسط))، الذي سينطلق خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 160 عارضاً، ويسعى إلى تعزيز فرص التواصل بين شركاء الأعمال ومقدمي الخدمات، وأصحاب المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي.

وتستضيف ((دي بي ورلد)) مؤتمر ومعرض ((بريك بلك الشرق الأوسط))، للعام الرابع على التوالي، دعماً منها لقطاع الشحن باعتباره ركيزة لاقتصاد دولة الإمارات، ولتعزيز الدور الذي يقوم به هذا الحدث في المنطقة.

وأكد شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول للموانئ والمحطات في ((دي بي ورلد)) دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المؤتمر الصحفي على المساعي الحثيثة لـ ((دي بي ورلد))، من أجل تطوير مرافقها وقدراتها على التعامل مع شحنات البضائع السائبة، وتوفير أفضل منظومة لخدمة القطاع.

نمو رغم التحديات

وقال الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: ((عندما نسترجع ما مر به العالم في السنوات الثلاث الماضية، يمكننا القول بكل ثقة: إن الصناعة البحرية قد قامت بدور في غاية الأهمية، للمحافظة على النمو الاقتصادي الرغم من التحديات.

أظهرت الموانئ الوطنية قدرتها المتميزة على مناولة كميات هائلة من البضائع للحفاظ على تدفق التجارة عبر دول المنطقة، وقد مكن ذلك القطاع البحري في دولة الإمارات من تحقيق أكثر من 129 مليار درهم إماراتي، وهو رقم لم يكن من السهل الوصول إليه في ظل الصعوبات والعقبات، التي أحاطت بنا)).

خبراء

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في ((بريك بلك الشرق الأوسط)): ((نشعر بحماس كبير ونحن نجمع العاملين في قطاع البضائع السائبة والمشاريع في المنطقة مجدداً تحت سقف واحد، من أجل تحفيز التفاعل والحوار وعقد الصفقات التجارية عالية القيمة بين المشاركين، وبحضور أكثر من 8000 زائر، وما يزيد على 160 عارضاً، فإننا نتطلع إلى مشاركة الخبراء من أكثر من2000 شركة، ونثق بقوة هذا الحدث ومدى تأثيره في تقدم القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)).

ويشارك في الجلسات الحوارية للحدث مجموعة من المتحدثين المرموقين، الذين يمثلون عدداً من كبرى مؤسسات الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة. وسيساعد برنامج المؤتمر على تحديد وتحليل فرص النمو في الأسواق الجديدة، وفهم الطريق الصحيح للمضي قدماً نحو تطوير الصناعة.

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