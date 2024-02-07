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مكعب ذهب في مهبط مروحيات «برج العرب»

2/7/2024 7:24:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كاست استوديو؛ إحدى الشركات العاملة تحت مظلة شركة هوجا كابيتال المساهمة التي تتخذ من مدينة زوغ السويسرية مقراً لها، عن عرض مكعب من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً على مهبط الطائرات المروحية في فندق برج العرب بدبي، إضافة إلى إقامة مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة.

وقال سفين فينزل، مؤسس كاست استوديو: ((يجسد مكعب كاستيلو الذهبي رؤيتنا في شركة كاست استوديو، ويؤكد التزامنا الراسخ بدعم الأعمال الفنية المميزة والترويج لها. لقد طورنا هذه القطعة الفنية الفريدة لتكون رسالة إلى جميع الفنانين من مختلف أنحاء العالم ندعوهم فيها إلى التعاون مع شركتنا لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاركتها مع العالم)).

وتطلق كاست استوديو مجموعة من العروض والفعاليات المميزة على مدار الأيام الأربعة المقبلة تمزج الفن بالتكنولوجيا وتعزز التواصل بين الثقافات والأفراد. وتتعاون في ذلك مع مجموعة من الشركاء البارزين وهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، وبي إم دبليو، وهارتمان تريسور لبيع الخزنات، وآرتياد، وإيه أو كرييتف / إيه أو درونز، وذا بلوشيز، وبارتا، والقيّم الفني ماركوس شافر.

وتضم أبرز تلك العروض ((ليلة التنين))، التي تقام بعد غدٍ السبت، 10 فبراير، وتوفر الفرصة لقضاء أوقات مميزة احتفالاً بالعام الصيني الجديد.

ويشهد عرض ليلة التنين إطلاق 1.500 طائرة درون حديثة، والتي سترتفع على شكل تنين رائع من شاطئ جميرا لتدور في شكل حلقات حول برج العرب. إضافة لعرض ليزر مذهل باستخدام ثلاثة أضواء ليزر عالية السطوع يمكن رؤيتها من جميع أنحاء الإمارة ومن الفضاء. تستعد كاست استوديو لإقامة فعالية استثنائية في دبي في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على مساهماتها المتنوعة ومكانتها المميزة في مجال الفن وتقنية البلوك تشين.

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