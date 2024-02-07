تضخم ديون الأسر الأمريكية إلى مستويات قياسية

أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50% في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.

وقال الاحتياطي الفيدرالي: انتقلت ديون بطاقات الائتمان إلى جنوح خطير 6.4% في الربع الرابع، بزيادة 59% من ما يزيد قليلاً على 4% في نهاية عام 2022.

وارتفعت ديون الأسر بمقدار 212 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 1.2% على أساس ربع سنوي ونحو 3.6% عن العام الماضي.

وقفزت ديون بطاقات الائتمان بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث ارتفعت ديون بطاقات الائتمان 50 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار.

وزادت ديون السيارات إلى 1.61 تريليون دولار، بزيادة 12 مليار دولار على أساس ربع سنوي و55 مليار دولار سنوياً، أو 3.5%.

وارتفعت ديون الرهن العقاري إلى 12.25 تريليون ديون الرهن العقاري بزيادة 112 مليار دولار، حيث ارتفعت ديون الرهن العقاري بنسبة 2.8% في عام 2023، بينما ارتفع معدل التأخر في السداد إلى 0.82%، بزيادة ربع نقطة مئوية عن العام السابق.

وزادت ديون القروض الطلابية، وهي مجال يهم المشرعين في واشنطن، قليلاً خلال فترة الوباء، حيث يبلغ إجماليها حالياً ما يزيد قليلاً على 1.6 تريليون دولار. لم يكن هذا تغيراً يذكر عن الربع الثالث وارتفع بنسبة 0.4% فقط عن العام الماضي. لقد تنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حوالي 136.6 مليار دولار من ديون القروض الطلابية منذ توليه منصبه.

وانخفضت حصة الديون في الجنوح الخطير إلى 0.8%. منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد، قفز المعدل النموذجي على بطاقات الائتمان من حوالي 14.5% إلى 21.5%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز