نيجيريا تصعد للنهائي بفوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح

مرَّت نيجيريا بسيناريو مثير للغاية قبل أن تفوز 4-2 على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح، أمس، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لتتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج.

واستقبلت نيجيريا هدفين فقط في ست مباريات في البطولة، وتأهلت للنهائي لأول مرة منذ فوزها بأخر ألقابها الثلاثة للقارة عام 2013.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل وليام تروست إيكونج هدف التقدم لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وقبل ثوانٍ من النهاية، ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفاً للنيجيري فيكتور أوسيمن، أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، واحتسب بدلاً من ذلك ركلة جزاء لجنوب إفريقيا، سجل منها تيبوهو موكوينا هدف التعادل، وهي النتيجة نفسها التي انتهى بها الوقت الإضافي، لتحسم نيجيريا الفوز عبر عبر ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لنيجيريا تيريم موفي وكينيث أوميرو وإيكونج وكليتشي إيهيناتشو بينما أرسل أولالوا أينا ركلته أعلى العارضة.

وفي المقابل، سجل لجنوب أفريقيا ميهلالي مايامبيلا وموثوبي مفالا، بينما تصدى ستانلي نوابيلي حارس نيجيريا لركلات تيبوهو موكوينا وإيفيدنس ماكجوبا.

وجاءت أول محاولة على المرمى لصالح جنوب أفريقيا عندما سدد سيفيلو سيثول في الدقيقة 15 نحو المرمى، لكن نوابيلي تصدى لها.

وردت نيجيريا بمحاولة في الدقيقة 24 عن طريق سيمي أجايي لكن الحارس رونوين وليامز أنقذها.

وواصلت جنوب إفريقيا استحواذها وضغطها بحثاً عن هدف التقدم، وكادت تهز الشباك في الدقيقة 28 عن طريق بيرسي تاو لكن نوابيلي أنقذ شباكه مجدداً.

وفي الدقيقة 39 تألق نوابيلي من جديد وتصدى لمحاولة خطيرة من ماكجوبا.

ولم يختلف الحال كثيراً مع بداية الشوط الثاني مع تمسك الفريقين بالحذر الدفاعي، واستمر تفوق جنوب إفريقيا في الاستحواذ والتنظيم الدفاعي.

وتغيرت المباراة في الدقيقة 64 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لنيجيريا بداعي تعرض فيكتور أوسيمن لعرقلة من جانب مفالا لينبري إيكونج لتسديد الكرة ويفتتح التسجيل في الدقيقة 67.

وتحولت دفة المباراة تدريجياً لصالح نيجيريا التي فرضت أسلوبها على أرض الملعب.

ورغم ذلك، كادت جنوب أفريقيا أن تتعادل في الدقيقة 75 حينما تلقى ماكجوبا تمريرة من أوبري موديبا، وأطلق تسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

وكاد أديمولا لوكمان أن يضيف الهدف الثاني لنيجيريا في الدقيقة 84 عندما توغل داخل المنطقة وانفرد بالمرمى، لكن الحارس انقض على الكرة في اللحظة المناسبة.

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب نيجيريا، للصحفيين عقب المباراة: «كان انتصاراً جيداً للغاية أمام فريق جيد للغاية، أكثر فرق البطولة تنظيماً. نستحق الفوز لكنهم (جنوب أفريقيا) كانوا يستحقون الفوز أيضاً».

وأضاف: «كنا الأفضل في ركلات الترجيح، لذلك نستحق الفوز. الفريق قاتل جيداً».

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