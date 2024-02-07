ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتضرب موعداً مع نيجيريا

بلغت ساحل العاج المضيفة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2015، بفوزها على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0، أمس، في نصف النهائي، على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، وضربت موعداً مع نيجيريا الفائزة على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وسجّل لساحل العاج، المتوجة في 1992 و2015، سيباستيان هالر (65)، فواصلت عودتها «من الموت» بعد تأهلها شبه التعجيزي إلى الأدوار الإقصائية، إثر خسارتين في دور المجموعات، إحداهما مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 أطاحت المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه والثانية أمام نيجيريا (0-1) التي تلتقيها مجدداً في النهائي.

وأصبحت ساحل العاج أوّل دولة تخسر بفارق أربعة أهداف (أمام غينيا الاستوائية 0-4) ثم تبلغ النهائي، منذ نيجيريا عام 1990 (1-5 أمام الجزائر).

وتلعب نيجيريا مع ساحل العاج، الأحد، على ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما شمال العاصمة أبيدجان، فيما يتواجه الخاسران، السبت، لتحديد المركز الثالث.

وكرّر العاجيون مصير نصف نهائي 2015 الذي حسمته «الفيلة» أمام «الفهود» 3-1 في طريقهم إلى حسم اللقب.

ورفعت ساحل العاج رصيدها إلى ثلاثة انتصارات من أصل خمس مواجهات مع الكونغو في البطولة القارية.

وفكّ منتخب ساحل العاج «نحس» ملعب الحسن واتارا الذي شهد خسارته أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية، مقابل فوز افتتاحي على غينيا بيساو 2-0.

في المقابل، أخفقت الكونغو الديمقراطية، المتوجة في 1968 و1974، بالفوز على المضيف مرة ثالثة توالياً في نصف النهائي بعد عامي تتويجها في إثيوبيا ومصر.

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