وفاة أفضل مشجع لكرة القدم في العالم لعام 2022

توفي الأرجنتيني كارلوس «تولا» باسكوال، أحد أشهر مشجعي كرة القدم في العالم، والحائز على جائزة «فيفا الأفضل» (ذي بيست) عام 2022، عن عمر ناهز 83 عاماً، وفقاً لما أعلن نادي روزاريو سنترال الذي كرّس له حياته.

ورافق «تولا»، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالاً حتى قطر 2022، وشهد تتويج «ألبيسيليستي» بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022.

وقبل عام، فاز «تولا» بجائزة المشجعين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» للأفضل، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية، وتسلَّمها شخصياً لأنه «أسر العالم كله» في كأس العالم 2022، و«خلق أجواء دافئة وملونة»، وجلب «طاقة إضافية» للمنتخب، على حد تعبير «فيفا».

وقال «تولا» حينها: «كانت الأرجنتين حزينة بعض الشيء، ومنح المنتخب الناس فرحة هائلة»، مرسلاً «تحية إلى جميع المشجعين في العالم. الشغف بكرة القدم غير عادي». قبل أن يتردد صدى طبلته الشهيرة على المسرح الذي استضاف الحدث.

وتابع «تولا» كأس العالم لأول مرة في ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس آنذاك خوان دومينغو بيرون الذي أهداه آلته الموسيقية.

ونعى روزاريو سنترال «تولا» الذي أدان العنف في الملاعب عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «ينعى نادي روزاريو سنترال أتلتيكو كارلوس (تولا) باسكوال، المشجع (كانيي) (الاسم المستعار لمشجعي روزاريو) الذي حمل شغف (أوريازول) في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «من الآن فصاعداً سيستمر دعمه لنا بطبلته المميزة من المدرج العلوي» السماء.

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