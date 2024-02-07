نتائج أولية: إلهام علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيساً لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي أمس، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات في نتيجة متوقعة للانتخابات.
وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات، بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج، وتنافس علييف في هذه الانتخابات مع ستة مرشحين.
وفي عام 2018، حصل علييف على 86% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ونحو 89% في عام 2008، في نتيجة غير مسبوقة.
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