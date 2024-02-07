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نتائج أولية: إلهام علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

2/7/2024 7:24:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيساً لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي أمس، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات في نتيجة متوقعة للانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات، بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج، وتنافس علييف في هذه الانتخابات مع ستة مرشحين.

وفي عام 2018، حصل علييف على 86% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ونحو 89% في عام 2008، في نتيجة غير مسبوقة.

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