نتائج أولية: إلهام علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيساً لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي أمس، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات في نتيجة متوقعة للانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات، بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج، وتنافس علييف في هذه الانتخابات مع ستة مرشحين.

وفي عام 2018، حصل علييف على 86% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ونحو 89% في عام 2008، في نتيجة غير مسبوقة.

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