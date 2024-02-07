دراسة علمية حديثة: السفر عبر الزمن ليس خيالاً

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتيجة غريبة من نوعها، مؤكدةً أن فكرة السفر عبر الزمن التي فتنت البشر آلاف السنين ليست خيالاً بل حقيقة ممكنة.

واكتشف علماء، من جامعة دارمشتات التقنية في ألمانيا، في دراستهم التي نشرتها مجلة Nature Physics العلمية، دليلاً على إمكانية عكس الزمن بصورة حقيقية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضح تيل بومر وتوماس بلوخوفيتش، المؤلفان الرئيسان للدراسة التي عنوانها «انعكاس الزمن أثناء شيخوخة المواد»، أن بحثهما يركز على خلط الوقت بشكل فعَّال ببنية مواد معينة مثل الزجاج، مشيرين إلى أن الزمن لا يتصرف بطريقة خطية تماماً.

وأكدا أن الدراسة نظرت في كيفية تغير تركيبة المواد مع مرور الوقت، لافتين إلى أن الزجاج يتميز بواحد من أروع الهياكل لجميع العناصر التي يستخدمها البشر كل يوم.

وأضافا أنه بدلاً من اتباع المزيد من الهياكل الجزيئية التقليدية، تقع جزيئات الزجاج باستمرار في أماكن جديدة. وعلى هذا النحو، فإن الزجاج يعكس الزمن باستمرار على المستوى الجزيئي.

ولاختبار هذه الفكرة، تمت مراقبة الهياكل الزجاجية باستخدام ضوء الليزر المتناثر، ولاحظ الباحثون أن العينات الزجاجية تدفع وتتحول إلى ترتيبات جديدة.

وقال البروفيسور توماس بلوخوفيتش: «كان لا بد من توثيق التقلبات الضئيلة في الجزيئات باستخدام كاميرا فيديو حساسة للغاية»، موضحاً أنه لا يمكن مشاهدة الجزيئات وهي تهتز فقط.

وبسبب الطريقة التي يتحرك بها الزجاج داخلياً بهذه الطريقة، ليس من الممكن للعلماء أن يقولوا ما إذا كانت التغييرات تحدث للأمام أم للخلف.

وتشكل الدراسة المدهشة أن فكرة رائعة، فعلى الرغم من أنها لن تجعل البشر أقرب إلى القدرة على السفر عبر الزمن، فإنها ستغير بالتأكيد الطريقة التي نفكر بها جميعاً في بعض المواد التي نستخدمها كل يوم.

يأتي ذلك بعد أن أصدر العلماء دراسة جديدة يمكن أن تغير فهمنا لما يمكن أن يكون ممكناً من الناحية النظرية فيما يتعلق بالسفر عبر الزمن في عام 2023.

وذكرت الدراسة أن الزمن في الكون لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه واحد، وكل ذلك بفضل دراسة جديدة حول الضوء وعلاقته بالأشياء الأخرى.