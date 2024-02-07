مقتل شخصين في العراق خلال قصف بطائرة مسيّرة استهدف سيارة

استهدف قصف بطائرة مسيَّرة، مساء أمس، سيارة شرقي بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أمريكية على فصائل مسلحة.

وأوضح مصدر أمني أن «طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد».

وأفاد المصدر، وهو مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، بأنّ الضربة استهدفت «مسؤولين في كتائب حزب الله»، وهو فصيل مسلّح نافذ، شارك خلال الأشهر الأخيرة في عشرات الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية.

وشاهد مصوّر في «فرانس برس» انتشاراً كبيراً للقوات الأمنية في الحيّ الذي وقع فيه القصف، مانعةً الدخول إلى موقع الضربة، وأكّد مصدر أمني ثانٍ وقوع هجوم بطائرة مسيرة أطلقت صواريخ.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن واشنطن نفَّذت، أمس، هجوماً في العراق استهدف قائداً بجماعة «كتائب حزب الله» المسلحة، مؤكدين أن القائد مسؤول عن الهجمات على قوات أمريكية.

ومنذ منتصف أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوماً، في انعكاس مباشر للحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

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