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الجيش الإسرائيلي يحرق 3 آلاف وحدة سكنية في قطاع غزة

2/7/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي أحرق 3 آلاف وحدة سكنية خلال الحرب المتواصلة على القطاع لليوم 124 على التوالي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى إلى 27708 فلسطينيين.

وأوضح المكتب، في بيان، أمس، أن خسائر عمليات الحرق للمنازل والوحدات السكنية بلغت عشرات ملايين الدولارات، مشيراً إلى أن أغلب هذه الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأكد أن «عمليات الحرق تمت وتتم وفق تعليمات وأوامر واضحة ومباشرة من قادة الجيش للجنود بإضرام النار في الوحدات السكنية بطريقة تجعلها غير صالحة للسكن نهائياً وبدون أي أسباب تذكر».

واعتبر أن الخطوة تهدف «لإلحاق الأضرار والخسائر بالمواطنين، لا سيما الذين أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم، ونزحوا منها إلى مراكز الإيواء والنزوح، ما تسبب في مفاقمة ومضاعفة معاناتهم».

وحمَّل البيان «الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني».

كما حمَّل الإدارة الأمريكية نتيجة استمرار هذه «التجاوزات المخالفة والمحظورة وفقاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

ودعا دول العالم إلى التدخل من أجل وقف «حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتعويض كل المواطنين الذين تم حرق منازلهم وشققهم السكنية وأصبحوا بلا مساكن ولا بيوت تؤويهم في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة».

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نشرت، الخميس الماضي، أن قادة الجيش الإسرائيلي أصدروا أوامر لجنودهم بإحراق منازل في قطاع غزة «دون موافقة قانونية».

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