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5 مفقودين من مشاة البحرية الأمريكية بعد تحطم مروحية

2/7/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صار خمسة أفراد من قوات مشاة البحرية الأمريكية في عداد المفقودين، أمس، بعدما عُثر على حطام طائرتهم الهليكوبتر في منطقة نائية إلى الشرق من سان دييجو، بعد ساعات من فقدانها وسط موجة من الأمطار والثلوج الكثيفة.

وأوضحت قوات مشاة البحرية، في بيان، أن السلطات المدنية عثرت على الهليكوبتر، وهي من طراز سي.إتش-53إي سوبر ستاليون، في باين فالي بعد نحو ثماني ساعات من الإبلاغ بأنها تخلفت عن موعدها المحدد ،حينما لم تصل إلى القاعدة الجوية لقوات مشاة البحرية في ميرامار بولاية كاليفورنيا.

وذكرت القوات أن وحدة طائرات تابعة لها تقوم بدعم من السلطات المحلية بمهمة بحث للعثور على أفراد الطاقم الخمسة.

ولفتت القوات إلى أن الطاقم كان يجري رحلة تدريبية اعتيادية انطلقت من قاعدة كريتش الجوية في ولاية نيفادا على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من لاس فيجاس مساء الثلاثاء.

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