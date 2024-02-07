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حال فوزه بالرئاسة.. ترامب سيعاقب الاتحاد الأوروبي بإجراءات تجارية

2/7/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمجموعة محتملة من الإجراءات التجارية العقابية الرامية إلى مواجهة الشكاوى طويلة الأمد إذا تولى منصب الرئاسة، وفقاً لمصادر مطلعة على مناقشات فريقه الخاصة بالبرنامج الاقتصادي.

وما زالت هناك خلافات بين الطرفين بشأن زيادة الرسوم التي فرضها ترامب في فترته الرئاسية (2017 – 2020) على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، التي تم تعليقها جزئياً في 2021 بعدما تولى الرئيس جو بايدن المنصب.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، بأنه إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فسيكون الاتحاد الأوروبي دون شك أحد أهدافه الرئيسة في مجال التجارة.

وأشار حلفاء ترامب إلى أنه من المحتمل أن تكون نقطة البداية في ولاية ثانية لترامب، حال فوزه في الانتخابات، هي فرض رسوم بنسبة 10% كحد أدنى على الواردات من الاتحاد الأوروبي والصين.

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