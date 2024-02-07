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إعادة تدوير الملابس تحمي الكوكب حقيقة أم خرافة؟

2/7/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتقد كثر، وعن حسن نية في معظم الأحيان، أنهم يخدمون البيئة من خلال شراء ملابس معاد تدويرها، غير أن قلة ربما يدركون أن السواد الأعظم من المواد المستخدمة في هذه المنتجات مصدرها عبوات بلاستيكية، من دون أي حماية فعلية للكوكب.
وفي حين يمكن إعادة تدوير العبوات البلاستيكية خمس أو ست مرات، فإن القميص المصنوع من البوليستر المعاد تدويره «لا يمكن إعادة تدويره بتاتا» في المستقبل.
ويصنع كل البوليستر المعاد تدويره تقريبا من مادة PET (بولي إيثيلين تيريفثاليت) الموجودة في العبوات البلاستيكية، وفقا لمنظمة «تكستايل إكستشينج» غير الربحية.
وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن «أقل من 1% من الأقمشة المستخدمة في إنتاج الملابس يعاد تدويرها وتحويلها إلى ملابس جديدة». كما أن إعادة تدوير المنسوجات «أكثر تعقيدا بكثير من إعادة تدوير مواد أخرى، مثل الزجاج أو الورق»، وفق شركة لينزينغ النمساوية المشهورة بأليافها الخشبية. ويقول الخبراء إن هذا الأمر مكلف في كثير من الأحيان ويتطلب الاستعانة بعدد كبير من العمال.

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