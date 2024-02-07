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الإقامة استقبلت نحو 1000 مراجع أول أيام فتح الزيارات

2/7/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تذاكر الطيران شرط لدخول الإدارات لإنجاز معاملتهم.. والجنسيات المحظورة عليهم مراجعة الإدارة العامة بالضجيج


أحمد خميس - مبارك التنيب
قال مصدر أمني إن اجمالي من تردد على إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست بلغت اعدادهم نحو 1000 مراجع جميعهم تحصلوا على مواعيد بالدخول عبر منصة «متى»، مشيرا الى ان من توجهوا لاستخراج اذونات زيارة لأقاربهم في اليوم الأول لفتح باب الزيارة تم الطلب منهم استيفاء الأوراق المطلوبة ومنها حتمية وجود تذاكر للسفر ذهاب وعودة وأن تكون الأوراق المقدمة مثل عقد الزواج او شهادات الميلاد لمن يريد ان يحضر والده او والدته موثقة من قبل سلطات بلدانهم والسفارة الكويتية وقنصلية بلدانهم وكذلك اعتمادها من «الخارجية الكويتية».
وذكر المصدر أن جميع من قبلت أوراقهم أرفقوا تذاكر سفر صادرة عن الشركات الوطنية ذهاب وعودة (الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة)، إلى جانب توقيعهم على تعهد بعدم تحويل الزيارة إلى إقامة والالتزام بمدة الزيارة وعدم التردد على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والتردد في الحالات المرضية على المراكز الصحية الخاصة.
وذكر المصدر ان الجنسيات المحظورة طلب منهم التردد على الإدارة العامة لشؤون الإقامة في منطقة الضجيج للبت في أمر زيارة عوائلهم.
وقال المصدر ان مدة الزيارة العائلية والتجارية (شهر) وليستا قابلتين للتجديد، أما الزيارة السياحية فمدتها 3 أشهر ويمكن إنجازها (أونلاين).

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