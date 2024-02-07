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إحباط تهريب 13422 زجاجة خمر بمليون دينار في شحنة أثاث واليوسف التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات جلب الممنوعات

2/7/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قدرة قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك على التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تهريب الخمور وترويجها بين أبناء المجتمع، مجددا التأكيد على عدم التهاون في مواجهة مهربي وتجار الخمور.
وأعرب اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف خلال متابعة عملية حصر أكبر ضبطية خمور مستوردة في العام 2024 تفوق قيمتها السوقية المليون دينار وهي عبارة عن 13.422 ألف زجاجة خمر بميناء الشويخ، عن شكرهما للجهود المخلصة لمكافحة تهريب المواد المخدرة والمسكرة إلى داخل البلاد، مشددين على ضرورة اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم للمهربين والمروجين لمثل هذه المواد الممنوعة.
وكانت معلومات سرية قد وردت عن محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور في حاوية محملة بالأثاث قادمة من دولة آسيوية، وعليه تم التنسيق مع قطاع المنافذ التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاوية، ليتم تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات وجمع المعلومات، وبعد التأكد منها وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المستوردة، فيما كشفت التحقيقات، وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن تورط 3 أشخاص بعملية تهريب الكمية المضبوطة، وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هذا، وحضر عملية حصر المضبوطات، إلى جانب الوزير ووكيل الوزارة، كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد.

MENAFN07022024000130011022ID1107824823

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