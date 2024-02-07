هل سحبت المنصات البساط من التلفزيون؟



هاني النصار: أكثر وسيلة «يتسمر» أمامها المشاهدون حالياً المنصات لتنوع إنتاجاتها

عبدالمحسن القفاص: التلفزيون هو الأساس وما يعرض على المنصات نشاهده على شاشته حمد الخضر: التلفزيون عندنا له طعم آخر ولن تسحب المنصات البساط منه



سماح جمال

القنوات التلفزيونية هل ما زال يتابعها المشاهدون وينتظرون ما يعرض عليها أم أن المنصات الإلكترونية سحبت البساط منها، وجاءت الظروف مواتية مع تسارع إيقاع الحياة والإقبال الواضح عليها التطور من خلال الوسائط الذكية التي تتيح مشاهدة لامحدودة في الوقت والمكان الذي يختاره المشاهد، أم أن التلفزيون يبقى له بريقه ومشاهدوه المخلصون؟

«الأنباء» طرحت هذا السؤال ورصدت آراء بعض الفنانين.

في البداية، قال الملحن حمد الخضر: بالنسبة لجيلي التلفزيون لن ينتهي ووجود المنصات أو اليوتيوب لن يغنينا عنه، فمشاهدة التلفزيون لها طعم آخر، وشخصيا أجد سعادة ومتعة كبيرة بمتابعة الأعمال القديمة على قناة «القرين» وهذه المشاعر لا تقارن عند مشاهدة نفس الأعمال على اليوتيوب مثلا، وحتى متابعة المباريات الكروية على التلفزيون لا يوجد لها منافس وأكثر متعة.

أما المخرج هاني النصار فقال: وجهة نظري تنقسم إلى جانبين، الجانب الأول هو ما يتعلق بالمشاهد الكويتي وتلفزيون الكويت تحديدا، فمن الممكن القول إنه في مراحل عمره الأخيرة، وذلك بسبب ما يقدم به من أعمال سواء كانت منوعة أو مسلسلات وغيره من الأعمال التلفزيونية، والتي أصبحت تنتج فقط في الموسم الرمضاني، والمطلوب متابعة المتغيرات التي تحدث حولنا وما نشاهده في قنوات أخرى.

وأضاف: المنصات حاليا أعتقد أنها تتمدد واصبح المشاهدون يتابعون ما يعرض عليها من أعمال بشكل كبير وتعتبر أكثر وسيلة متابعة من أي وسيلة أخرى، وذلك بسبب نوعية الأعمال الممتازة التي تعرض على تلك المنصات سواء كانت أعمالا عربية أو تركية وبكل تأكيد الأجنبية والأوروبية.

ومن جانبه، قال الفنان عبدالمحسن القفاص: التلفزيون هو الأساس ولن يستغنى عنه أبدا، وما يعرض على المنصات اليوم سيعرض بعد ذلك على القنوات التلفزيونية، والأمر أشبه بدائرة مستمرة ولهذا التلفزيون لا يوجد غنى عنه ولن يكون له بديل.